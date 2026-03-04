Claudia Sheinbaum tendrá una reunión con autoridades de la FIFA para abordar temas de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este miércoles que habrá una “reunión” con autoridades de la FIFA para abordar la seguridad en el Mundial de Futbol tras la violencia provocada por la muerte del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace pues prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas”, aseguró.

Sheinbaum, en su conferencia diaria, no ofreció detalles acerca de quiénes participarán en la reunión, pero recordó que recientemente conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le transmitió su confianza en México como sede del torneo.

FIFA President Gianni Infantino held productive discussions earlier today with @Claudiashein, President of Mexico.



"I had an excellent conversation earlier today with Mexico President, Claudia Sheinbaum. I reiterated our full confidence in the host country and look forward to it… pic.twitter.com/zH1RekHeFA — FIFA Media (@fifamedia) February 27, 2026

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, (que) sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, aseguró.

México será una de los anfitriones del Mundial de 2026, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y contará con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Precisamente, esta última ciudad fue una de las más afectadas por los hechos violentos tras la muerte del líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, durante un operativo federal el pasado 22 de febrero. El país acogerá un total de 13 partidos del Mundial.

Según las autoridades, está prevista la llegada de más de cinco millones de visitantes a México durante el torneo.

