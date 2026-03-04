Juan Carlos Osorio sigue en caída libre

Juan Carlos Osorio vuelve a quedarse sin trabajo. El exseleccionador mexicano fue destituido de su cargo como entrenador del Clube do Remo de la primera división del fútbol brasileño. Osorio dejó al club cerca del descenso.

A pesar de que el Brasileirao de la Serie A está iniciando, los directivos del Clube do Remo tomaron la decisión de cortar el proceso de Juan Carlos Osorio. El club hizo oficial su decisión en las redes sociales.

“Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del Clube do Remo. El club le agradece sus servicios y le desea mucho éxito en su carrera. La directiva ya está trabajando para encontrar un nuevo entrenador para lo que resta de temporada“, informó el conjunto brasileño.

COMUNICADO



Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Clube do Remo. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do profissional. A diretoria já trabalha na busca por um novo comandante para a sequência da temporada.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ykkg3uN8Dq — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 1, 2026

Juan Carlos Osorio dejó un registro general de cuatro victorias, siete empates y dos derrotas. Sin embargo, las victorias del Clube do Remo solo fueron obtenidas en el Campeonato Paranaense.

Por el Brasileirao de la Serie A llegaron los problemas para Osorio. El estratega colombiano dejó al Clube do Remo en el puesto 16 de la tabla de posiciones (a un punto de los puestos de descenso). El Remo no ha ganado su primer partido en la competición.

Juan Carlos Osorio en busca de un nuevo club

El exseleccionador de México es un trotamundos del fútbol. Juan Carlos Osorio ha dirigido a Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Club Puebla, Atlético Nacional, Sao Paulo, América de Cali, Atlético Paranaense, Xolos de Tijuana y Clube do Remo. El sudamericano también dirigió a las selecciones de México y Paraguay.

Sigue leyendo:

– ¿Cómo descubrieron a Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana?

– Juan Carlos Osorio tendría un nuevo proceso a la vista

– André Jardine considera que Álvaro Fidalgo ya se debía marchar de la Liga MX

– Luis Figo nomina a México como candidato al Mundial de 2026