Jonathan dos Santos reconoce que su retiro está cerca

Jonathan dos Santos sigue siendo un futbolista útil en el esquema de André Jardine. El exjugador del FC Barcelona acumula una buena cantidad de minutos en el Clausura 2026. A sus 35 años, Dos Santos reconoce que el final de su carrera está cerca.

Jonathan dos Santos aún mantiene un buen ritmo competitivo. En este Clausura 2026, el exjugador del FC Barcelona ha disputado 11 partidos con la camiseta azulcrema. Dos Santos, en 639 minutos dentro del campo, ha podido aportar 1 asistencia.

Pero con 35 años el paso del tiempo comienza a notarse. En unas declaraciones para TUDN, Jonathan dos Santos reconoció que el final de su carrera podría estar cerca. Aunque no mencionó una fecha concreta, Dos Santos cree que está por venir.

“No puedo evitar decir que estoy casi en el final de mi carrera… me queda poco, no sé cuánto, seis meses, tres meses, un año“, dijo el mediocampista azulcrema.

Jonathan Dos Santos acumula 159 partidos con la camiseta de las Águilas del América. El conjunto mexicano ha sido el club con el que más partidos ha jugado durante toda su carrera. Dos Santos reconoció la importancia del América en su trayectoria como futbolista. “Todo, me ha dado todo, es mi vida… hoy mismo no soy nadie sin el América”, concluyó.

Jonathan dos Santos ha tenido una gran historia en el fútbol europeo. A pesar de que en la parte final de su carrera decidió irse a México, Dos Santos puede presumir que jugó en equipos importantes del Viejo Continente.

El mediocampista nacido en Monterrey jugó 28 partidos con la camiseta del FC Barcelona, sin dejar de mencionar los más de 80 encuentros disputados en el Barcelona Athletic. Jonathan dos Santos también disputó 126 partidos con la camiseta del Villareal de España. En el “Submarino Amarillo” anotó 7 goles y aportó 8 asistencias.

Con el FC Barcelona, Jonathan dos Santos ganó 13 títulos: una Champions League, dos Mundiales de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Ligas Española, una Copa del Rey y cuatro Supercopa de España: 2009, 2010, 2011, 2013; con el América conquistó el tricampeonato de la Liga MX, una Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

Datos detallados de Dos Santos en el Clausura 2026

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