Raúl Rangel levanta la mano para ir a Europa

Raúl Rangel es uno de los mejores porteros en la actualidad del fútbol mexicano. El guardameta de 26 años tiene grandes opciones de ser el arquero titular de El Tri en la Copa del Mundo de 2026. Entre sus objetivos, Rangel también apunta a Europa.

El guardameta de las Chivas de Guadalajara reconoció que le gustaría marcharse al fútbol de Europa. Una de las metas del “Tala” es poder dar el salto al Viejo Continente. Rangel ha hecho toda su carrera en el Rebaño Sagrado.

“Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa (…) Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr. Sí estoy dispuesto a ir y obviamente demostrar que los porteros mexicanos podemos ir a competir contra los porteros europeos“, dijo Rangel en ESPN.

Raúl Rangel mantiene un gran ritmo en la actualidad. El portero de las Chivas de Guadalajara ha sido vinculado a varios clubes europeos. Según detalles de Transfermarkt, el “Tala” ha sido vinculado a clubes como el Feyenoord de Rotterdam, Sporting Lisboa y el FC Copenhague.

“Estoy tan tranquilo como nunca. He trabajado mucho la parte mental, sé que es una gran responsabilidad y tengo que estar a la altura (…) Me he manejado ecuánime, siendo un portero sobrio que aporte lo más posible al equipo” agregó.

Raúl Rangel tiene un contrato vigente con las Chivas de Guadalajara hasta junio de 2028. El valor de la ficha del “Tala” rondan los $6.8 millones de dólares, aproximadamente. Rangel no ha tenido su primera experiencia fuera del conjunto tapatío.

Datos de Raúl Rangel

Raúl Rangel ha disputado 33 partidos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. El arquero azteca ha recibido 42 goles y ha mantenido su portería imbatida en 10 encuentros. Esto le ha permitido ser el guardameta titular en la selección mexicana.

Bajo el arco de El Tri, Raúl Rangel solo ha recibido dos goles en sus últimos siete partidos con la selección mexicana. Solo las selecciones de Bélgica, Ecuador y Corea del Sur le han podido convertir goles en 2026.

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