Concachampions 2026: así quedaron las semifinales del torneo de Concacaf

La Liga de Campeones de la Concacaf está llegando a sus instancias decisivas. Ahora quedan cuatro equipos que se disputarán el trofeo de la Concachampions. Como era de esperarse, el trofeo será disputado entre dos clubes de la Liga MX y dos clubes de la Major League Soccer.

La primera jornada definitoria de los cuartos de final fue favorable para los equipos estadounidenses. Los Angeles FC fue el primer club que logró su clasificación. El conjunto estadounidense venció 3-0 a Cruz Azul en el partido de ida. En la vuelta no pasaron del empate 1-1 (global 1-4).

El segundo club clasificado fue Nashville. El conjunto estadounidense igualó 0-0 con las Águilas del América en el partido de ida. En la vuelta y con el pronóstico en contra, Nashville logró una victoria 0-1 en condición de visitante y avanzó a la siguiente ronda.

En la segunda jornada de encuentros la balanza se inclinó sobre la Liga MX. Los Tigres de la UANL derrotaron en la ida a Seattle Sounders 2-0. Pero en la vuelta los estadounidenses lograron una victoria 3-1 que igualó el global 3-3. Sin embargo, por haber marcado un gol en condición de visitante, Tigres avanzó a la siguiente ronda.

En la otra serie los Diablos Rojos del Toluca mostraron su superioridad. El conjunto de Antonio Mohamed venció 4-2 a Los Angeles Galaxy en el partido de ida. En la vuelta el conjunto mexicano goleó al LA Galaxy por 0-3 (global de 2-7).

Semifinales de la Concachampions

En el primer cruce de semifinales estarán Nashville y los Tigres de la UANL. El partido de ida se desarrollará entre el 28 y 30 de abril. El primer duelo se jugará en el Geodis Park (Nashville). La vuelta se jugará en la ventana del 5 al 7 de mayo. El Estadio Universitario (Monterrey), será la sede del duelo definitorio.

Del otro lado de la llave están Los Angeles FC y los Diablos Rojos del Toluca. En las mismas fechas estipuladas en los duelos anteriores, el duelo de ida se jugará en el BMO Stadium (Los Ángeles); la vuelta será en el Estadio Nemesio Diez (Toluca).

La final está pautada para el 30 de mayo de 2026. El partido será disputado en el estadio del club que tenga un mejor ranking acumulado desde los octavos de final hasta las semifinales. En la actualidad, el club que tiene la delantera es el Toluca.

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