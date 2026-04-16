El Real Madrid fue eliminado de la Champions en medio de las burlas de los memes

El Real Madrid no pudo lograr otra noche histórica en el Alianz Arena. El conjunto de Álvaro Arbeloa fue derrotado 4-3 en el duelo de vuelta por los cuartos de final del torneo. Con un global 6-4, el conjunto merengue se despide del torneo en medio de las burlas de los memes.

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La leyenda del Real Madrid parecía manifestarse en los primeros minutos del partido. Aún no se superó el primer minuto del partido cuando Arda Guler marcó el 0-1 que ilusionó a los aficionados merengues. Pero Aleksandar Pavlovic le dio tranquilidad al conjunto bávaro con un gol a los 6 minutos.

Harry Kane volvió a empatar el duelo y esto permitió que el conjunto español no ganara confianza en el encuentro. Pero Kylian Mbappé volvió a sacudir las redes de la portería de Manuel Neuer. El duelo en el Allianz Arena prometía ser un encuentro de muchas emociones y no decepcionó.

Con ese resultado parcial, el Real Madrid forzaba el alargue. Sin embargo, una expulsión de Eduardo Camavinga complicó los minutos finales del encuentro. La superioridad numérica y la localía motivó al Bayern Munich a adelantar sus líneas. Al minuto 89 Luis Díaz adelantó nuevamente a los locales; al 90+4 Michael Olise sentenció la serie.

Fue un duelo de que cumplió con las expectativas. El global finalizó 6-4. El Bayern Munich inscribió su nombre entre los cuatro mejores clubes de la temporada en la Champions.

El Real Madrid cayó por segunda temporada consecutiva en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Entre los años 2010 y 2024 el conjunto merengue solo había caído en esta instancia en dos ediciones del torneo. Ahora acumulan dos en fila.

Ahora el Bayern Munich se medirá al Paris Saint-Germain en las semifinales de la UEFA Champions League. El partido de ida será el martes 28 de abril. El duelo de ida se desarrollará en el Parque de los Príncipes.

Los mejores memes de la eliminación del Real Madrid

That is on the manager — Billy (@badbillypratt) April 15, 2026

Así va a terminar el Bayern Munich vs Real Madrid: pic.twitter.com/TtqnKpjD8X — Pooyan (@PumaExperto) April 15, 2026

Olise e Luis Diaz hoje contra o Real Madrid: pic.twitter.com/0cKOQPEYlt — Manto Alviverde 🇮🇹 (@MantooAlviverde) April 15, 2026

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Jodiendo Boy (@jodiendoboy) April 15, 2026

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