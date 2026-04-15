Real Madrid queda fuera de la Champions: Con remontada épica el Bayern Múnich obtiene el pase

El Real Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer 4-3 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, en un partido dramático que se resolvió en los últimos minutos y que dejó un global de 6-4 a favor del conjunto alemán.

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Un partido de locura: goles, remontadas y tensión hasta el final

El encuentro fue un auténtico espectáculo desde el inicio. El Real Madrid sorprendió con un gol tempranero de Arda Güler, quien abrió el marcador a los 38 segundos y volvió a aparecer al minuto 30 para firmar un doblete.

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Por su parte, el Bayern Múnich respondió con anotaciones de Harry Kane y Pavlovic, manteniendo la eliminatoria al rojo vivo en el Allianz Arena.

Bayern answer right back! 💪



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Arda Güler beautifully curls home the freekick 🇹🇷



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Antes del descanso, Kylian Mbappé marcó el 2-3, resultado que igualaba la serie y mantenía con vida al conjunto merengue.

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Bayern Munich and Real Madrid trade goals to level this tie on aggregate 😮‍💨 pic.twitter.com/fnbX9kEzQo — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

La expulsión de Camavinga cambia el rumbo del partido

El punto de quiebre llegó en la recta final con la expulsión de Eduardo Camavinga, una acción que condicionó el cierre del encuentro y dejó al Real Madrid en desventaja numérica.

Con superioridad en el campo, el Bayern Múnich aprovechó el momento para inclinar la balanza en los minutos decisivos.

Luis Díaz y Michael Olise sentencian la eliminación del Real Madrid

El colombiano Luis Díaz apareció al minuto 89 para marcar el empate 3-3, desatando la locura en el estadio.

Ya en el tiempo añadido, Michael Olise firmó el 4-3 definitivo que selló la remontada y la eliminación del Real Madrid de la Champions League 2026.

LUIS DÍAZ AND MICHAEL OLISE WIN IT FOR BAYERN AT THE DEATH 🔥



THEY KNOCK 15-TIME CHAMPIONS REAL MADRID OUT OF THE UCL 💥 pic.twitter.com/sS4AWvsEgs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

Bayern Múnich avanza a semifinales y enfrentará al PSG

Con este resultado, el Bayern Múnich se clasifica a las semifinales, donde se medirá al Paris Saint-Germain, en una serie que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo.

Real Madrid se despide

El Real Madrid se va de la Champions League tras una eliminatoria intensa, en la que estuvo cerca de la remontada pero terminó cediendo en los momentos clave.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mostró carácter y reacción, pero no logró sostener la ventaja en los minutos finales, quedándose a las puertas de una nueva hazaña europea.

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