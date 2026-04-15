Real Madrid queda fuera de la Champions: Con remontada épica el Bayern Múnich obtiene el pase
Un gol de Luis Díaz y otro de Michael Olise en los minutos finales sentenciaron la eliminación del Real Madrid cuando ya se cocinaban los tiempos extra
El Real Madrid quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer 4-3 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena, en un partido dramático que se resolvió en los últimos minutos y que dejó un global de 6-4 a favor del conjunto alemán.
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Un partido de locura: goles, remontadas y tensión hasta el final
El encuentro fue un auténtico espectáculo desde el inicio. El Real Madrid sorprendió con un gol tempranero de Arda Güler, quien abrió el marcador a los 38 segundos y volvió a aparecer al minuto 30 para firmar un doblete.
Por su parte, el Bayern Múnich respondió con anotaciones de Harry Kane y Pavlovic, manteniendo la eliminatoria al rojo vivo en el Allianz Arena.
Antes del descanso, Kylian Mbappé marcó el 2-3, resultado que igualaba la serie y mantenía con vida al conjunto merengue.
La expulsión de Camavinga cambia el rumbo del partido
El punto de quiebre llegó en la recta final con la expulsión de Eduardo Camavinga, una acción que condicionó el cierre del encuentro y dejó al Real Madrid en desventaja numérica.
Con superioridad en el campo, el Bayern Múnich aprovechó el momento para inclinar la balanza en los minutos decisivos.
Luis Díaz y Michael Olise sentencian la eliminación del Real Madrid
El colombiano Luis Díaz apareció al minuto 89 para marcar el empate 3-3, desatando la locura en el estadio.
Ya en el tiempo añadido, Michael Olise firmó el 4-3 definitivo que selló la remontada y la eliminación del Real Madrid de la Champions League 2026.
Bayern Múnich avanza a semifinales y enfrentará al PSG
Con este resultado, el Bayern Múnich se clasifica a las semifinales, donde se medirá al Paris Saint-Germain, en una serie que promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo.
Real Madrid se despide
El Real Madrid se va de la Champions League tras una eliminatoria intensa, en la que estuvo cerca de la remontada pero terminó cediendo en los momentos clave.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mostró carácter y reacción, pero no logró sostener la ventaja en los minutos finales, quedándose a las puertas de una nueva hazaña europea.
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