Neymar Jr. se encara con aficionados del Santos que le manifestaron sus críticas

El Santos FC no sale de su mala racha. El conjunto brasileño no pudo ganar su primer partido por la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño empató 1-1 con el Deportivo Recoleta en el Estadio Urbano Caldeira. Los aficionados del club le recriminaron a Neymar Jr. su falta de entrega.

Todo parecía que sería una noche de reencuentro entre los aficionados y el club. Al minuto 4 del partido Neymar Jr. marcaría el primer gol del partido y su primer gol en la historia de la Copa Sudamericana. Pero el Santos propició un penal que fue aprovechado por Richard Ortíz para anotar el gol del empate.

El Santos mantuvo el 78% de la posesión de la pelota y relazó hasta 4 remates al arco del conjunto rival. El Deportivo Recoleta solo tuvo el penal y nada más durante todo el encuentro. Esto hace que el conjunto brasileño no pueda salir del fondo de la tabla. Tras dos jornadas, el Santos FC acumula un empate y una derrota.

“Nos equivocamos todos. Es parte del juego. Creo que generamos bastante y jugamos bien, no jugamos mal (…) La afición se pone nerviosa y nos exige más, pero el equipo está jugando y creando oportunidades. Entiendo su frustración, pero el fútbol es así, a veces la pelota simplemente no entra”, dijo Neymar Jr. tras el partido.

🚨 Agora! Neymar, sobre discussão com o torcedor do Santos:



“Quando ataca de uma forma diferente, não aceito. Sou muito coerente, dou a vida pelo futebol, por esse clube, faço até mais do que deveria, então não posso ser tratado assim.”



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Sin embargo, desde la tribuna los aficionados locales empezaron a manifestarle sus críticas a Neymar Jr. El exjugador del FC Barcelona no se hizo el desentendido y tomó la iniciativa de responder a algunos. Pero “Ney” no mantuvo la compostura.

🚨 Agora! Neymar perdeu a paciência e mandou um torcedor do Santos calar a boca após o empate com o Deportivo Recoleta na Vila Belmiro.



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“¿Deberías haber entrenado más? ¿Estás gordito? (…) Tienes razón… ¿estás feliz? ¿Soy un mimado? Me estoy dejando la vida aquí. Te voy a dar tu minuto de fama“, dijo el exjugador del Paris Saint-Germain.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

El mal presente del Santos FC

El rendimiento del Santos FC traspasa el plano internacional. Por el fútbol brasileño, el conjunto de “Ney” ocupa el puesto 15 de la clasificación general. El Santos FC acumula 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

En la campaña, Neymar Jr. ha podido disputar ocho partidos con la camiseta del Santos FC. El futbolista brasileño ha jugado partidos por la Serie A de Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Paulista. “Ney” mantiene buenos registros de cuatro goles y tres asistencias. Su influencia ha sido máxima mientras está en el campo con su club.

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