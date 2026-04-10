Neymar Jr. y la MLS: inician nuevos acercamientos

La Major League Soccer sigue siendo un torneo atractivo para grandes estrellas del fútbol Mundial. El Inter Miami logró contratar a Lionel Messi y, tras él, firmó a varios exjugadores del FC Barcelona. Neymar Jr. fue el capricho de muchos clubes. Cincinnati FC podría tomar la delantera.

Según informaciones expuestas por los periodistas Tom Bogert y Paul Tenorio, el Cincinnati FC habría comenzado una fase inicial de acercamientos con el exjugador del FC Barcelona.

“Según fuentes cercanas a la situación, el FC Cincinnati ha entablado conversaciones preliminares con el entorno de Neymar sobre un posible traspaso a la MLS“, revela el reporte expuesto en The Athletic.

NEWS: FC Cincinnati has engaged Neymar’s camp in preliminary discussions about a move to MLS, per sources briefed on the situation.



The sources cautioned that the discussions around the Brazilian star are in the very early stages. pic.twitter.com/WPcwvfUeld — The Athletic (@TheAthletic) April 9, 2026

Cincinnati FC es otro de los clubes estadounidenses que muestra un proyecto interesante. Al igual que Orlando City con la contratación de Antoine Griezmann, Cincinnati FC planea la adquisición de varios futbolistas de renombre, entre ellos Neymar Jr. Al brasileño podría atraerle la estructura y seriedad del proyecto.

“Cincinnati cree que el club es un destino atractivo tanto para figuras internacionales como para estrellas de la selección estadounidense, y en el pasado ha explorado posibles acuerdos, especialmente con el centrocampista Weston McKennie y el delantero Josh Sargent. El club considera que su poderío financiero y sus nuevas instalaciones resultarían atractivas para una estrella como Neymar“, agrega el reporte.

Neymar Jr. actualmente milita en el Santos FC. El delantero de 34 años tiene un contrato vigente con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2026. Se estima que el valor de “Ney” ronda los $12 millones de dólares, según Transfermarkt.

🚨 𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 𝐓𝐎 𝐌𝐋𝐒❓🇺🇸



MLS side FC Cincinnati have engaged Neymar’s camp in preliminary discussions about a shocking move to the United States, The Athletic reports 👀



“The discussions around the Brazilian star are in the very early stages,” the report says 🗞️… pic.twitter.com/5CSQ2f9eNN — 433 (@433) April 9, 2026

En esta temporada Neymar Jr. ha jugado 6 partidos. El principal problema del jugador del Santos FC ha sido su irregularidad por las lesiones. En poco más de 494 minutos dentro del campo, “Ney” le ha aportado 3 goles y 3 asistencias a un club que está en el puesto 15 de la clasificación general.

Futbolistas mejores valorados de la MLS

Josh Sargent (Toronto FC) – $19 millones de dólares.

Son Heung-min (LAFC) – $18.3 millones de dólares.

Evander (Portland Timbers) – $17.2 millones de dólares.

Rodrigo De Paul (Inter Miami) – $16.2 millones de dólares.

Lionel Messi (Inter Miami) – $16.2 millones de dólares.

Emmanuel Latte Lath (Austin FC) – $16.2 millones de dólares.

Anders Dreyer (San Diego FC) – $16.2 millones de dólares.

Kévin Denkey (FC Cincinnati) – $15.1 millones de dólares.

Riqui Puig (LA Galaxy) – $12.9 millones de dólares.

Antoine Griezmann (Orlando City) – $10.8 millones de dólares.

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