Vinícius Jr. le manda un mensaje a Ancelotti sobre la convocatoria de Neymar

La selección brasileña tendrá dos partidos de alto nivel en el mes de marzo. Entre los convocados por Carlo Ancelotti no está Neymar Jr. Vinícius ofreció sus impresiones sobre la ausencia de “Ney”, pero dejó claro que considera que debería estar en la plantilla. “Vini” no ve a Brasil como favorita en el Mundial de 2026.

“La Canarinha” afrontará un par de partidos amistosos en este mes. Brasil se medirá a Francia este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium (Foxborough, Massachusetts). Cuatro días más tarde se medirá a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida..

Carlo Ancelotti prefirió prescindir de los servicios de Neymar Jr. durante esta Fecha FIFA. Vinícius Jr. fue cuestionado sobre ello y dejó claro que espera verlo entre los convocados porque es uno de los mejores de Brasil.

“Neymar es uno de mis mayores ídolos. Está haciendo todo lo posible para estar al 100% y regresar a la selección brasileña (…) La decisión la tiene el entrenador, pero siempre queremos jugar con los mejores, y Neymar está entre ellos”, dijo el delantero del Real Madrid en conferencia de prensa.

Vinicius Jr. responde sobre questionamentos da mídia sobre a presença ou ausência de Neymar na convocação da Copa do Mundo.



“Nas últimas temporadas, eu fui um dos melhores, o Raphinha também. O Casemiro a gente nem fala. Tem tantas experiências. A cobrança pelo Ney é normal. Sou… pic.twitter.com/wXYhDDuOSM — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 25, 2026

Durante esta temporada, “Ney” ha jugado 5 partidos. Durante 404 minutos dentro del campo, el exjugador del FC Barcelona ha aportado 3 goles y 2 asistencias con el Santos FC. Sin embargo, el futbolista nacido en Mogi das Cruzes no ha sido regular. Ancelotti espera que pueda hilar varios partidos más antes de darle una oportunidad.

Brasil no es candidato

Una de las grandes frases que dejó Vinícius Jr. en la rueda de prensa fue afirmar que prefiere que Brasil no sea percibido como un candidato al título. El delantero del Real Madrid se quitó el peso del favoritismo antes de la Copa del Mundo de 2026. La Canarinha terminó quinta en las Eliminatorias Sudamericanas (el penúltimo cupo directo al Mundial).

“Brasil no es favorito por los resultados de las eliminatorias. No queremos el favoritismo, queremos llegar con tranquilidad, paciencia y enfocados en lo que estamos trabajando (…) Vamos a hacer de todo para ganar el título”, concluyó.

La selección brasileña estará en el Grupo C del Mundial de 2026. La Canarinha quedó emparejada con Marruecos (representante de la CAF), Haití (representante de la CONCACAF) y Escocia (representante de la UEFA). El debut de Brasil será el 13 de junio contra el conjunto marroquí en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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