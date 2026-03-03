José Mourinho explica su postura en el caso de Gianluca Prestianni

La polémica del presunto caso de racismo en el encuentro entre el Real Madrid y el Benfica por la Champions sigue generando reacciones. Gianluca Prestianni le habría dicho un insulto con connotaciones racistas a Vinícius Jr. José Mourinho será estricto en su castigo con Prestianni en caso de que se compruebe su culpabilidad.

El exentrenador del Real Madrid aseguró que la carrera de Gianluca Prestianni en el Benfica se acabará mientras él sea el entrenador. En caso de que se recauden pruebas contundentes del insulto del argentino, Mourinho cortará la carrera de Prestianni en el conjunto portugués.

“Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Hay cariño al futbolista. No hay red incondicional. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, dijo el estratega portugués.

Tras el incidente, Álvaro Arbeloa cuestionó la primera reacción de José Mourinho al defender la versión de su futbolista al asegurar que no le había dicho ningún insulto. Esto desató la molestia de Arbeloa.

“Amo a Álvaro y lo seguiré amando, pero creo que fui yo quien tomó la posición correcta. Hay que tener una posición equilibrada. Antes de la rueda de prensa dije ni quiero vestir la camiseta roja, refiriéndome al Benfica, ni la camiseta blanca, respecto al Real Madrid. Quiero ser imparcial en un caso que eventualmente puede convertirse en preocupante“, respondió el estratega del Benfica.

Posible sanción de Gianluca Prestianni

Em la actualidad, la investigación sobre Gianluca Prestianni sigue abierta. En caso de que se confirme el insulto del futbolista argentino, Prestianni podría ser sancionado por la UEFA. El sudamericano sería suspendido, al menos, diez partidos.

“Toda persona sujeta a este reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluidos el color de la piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género, la orientación sexual o la discapacidad, será sancionada con una suspensión mínima de diez partidos o por un período de tiempo determinado, o cualquier otra sanción adecuada“, dice el artículo 14.01 de la UEFA.

