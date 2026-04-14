El PSG elimina al Liverpool y se mete en las semifinales de la Champions

El Liverpool y el París Saint-Germain se enfrentaron en el Estadio Anfield de Inglaterra. Después de que en el duelo de ida ganaron los franceses 2-0, la vuelta también fue favorable para el conjunto de Luis Enrique. Con un doblete de Ousmane Dembélé, el PSG derrotó 0-2 al Liverpool. Es la tercera semifinal consecutiva que logra el conjunto francés.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

En los primeros minutos del partido el Paris Saint-Germain mantuvo una mayor posesión del balón. El conjunto francés no se metió atrás y realizó hasta dos tiros al arco defendido por Giorgi Mamardashvili. De hecho, al minuto 16 tuvieron la primera jugada de gran peligro. Ousmane Dembélé fue habilitado con un buen balón dentro del área. Con todo el arco a su disposición, el “Mosquito” no pudo ser eficiente y mandó su remate por encima del arco del Liverpool.

¡Qué golazo iba a hacer Dembelé!😱😱 Pasaron como agua a la defensa del Liverpool y se queda cerca del tercer gol en el global #ChampionsEnViX pic.twitter.com/TsE74PJluB — TUDN USA (@TUDNUSA) April 14, 2026

Al los 22 minutos avisó el Liverpool con una habilitación entre líneas de Ryan Gravenberch para Alexander Isak dentro del área. El delantero sueco no pudo engañar a Matvéi Safónov que achicó muy bien los espacios y le impidió un buen. Pero esta acción fue invalidada por fuera de juego.

En el minuto 28 se le trastocaron un poco los planes a Arne Slot y el Liverpool. Hugo Ekitike se lesionó en una jugada fortuita en la que las zapatillas se le encajaron en el césped de Anfield. Esto propició la salida de Ekitike y el ingreso de Mohamed Salah.

Worrying moments for Liverpool as Hugo Ekitike goes down with no-one close to him.



Mohamed Salah comes on to replace the French International 🔄 pic.twitter.com/6N5ANwS0Ou — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Mohamed Salah, en su primera intervención, colgó un centro desde el costado derecho que fue bien conectado por el lateral Milos Kerkez. El remate fue contenido por Matvéi Safónov. El balón quedó rifado, pero ningún jugador del conjunto inglés pudo empujar el balón al fondo de la red.

One of the best blocks you'll ever see from Marquinhos to keep PSG 2-0 up in the tie 🔥 pic.twitter.com/LvQNAJR3Hh — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Los primeros 45 minutos finalizaron con un 0-0 en el marcador y con mucha paridad. Ambos conjuntos tuvieron un par de opciones claras de gol, pero no pudieron concretar. El PSG en cada minuto que pasaba tenía a un nuevo aliado: el reloj.

Segunda mitad en Anfield

Arne Slot hizo un cambio para iniciar la segunda parte. Un cambio ofensivo que cambió, en los primeros minutos, la actitud del Liverpool. Cody Gakpo ingresó por Alexander Isak y le cambió el rostro al conjunto inglés. El futbolista neerlandés, en los primeros cinco minutos, generó juego ofensivo y realizó un peligroso remate al arco.

Un dato curioso de este partido es que ha sido muy accidentado. Nuno Mendes fue sustituido en el primer tiempo por molestias físicas; Hugo Ekitike también salió del campo por lesión y en la segunda mitad tuvo que salir Désiré Doué tras golpearse con uno de los micrófonos cerca de una de las vallas publicitarias de Anfield.

Desire Doue mikrofonun üstüne düştü ve mikrofonun ayakları, Fransız oyuncunun karnına geldi.pic.twitter.com/Fdlb9e9FSq — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) April 14, 2026

Al minuto 64 llegaría un posible penal para el Liverpool. Alexis Mac Allister fue a cubrir un balón dentro del área; Willian Pacho fue a la marca a intentar cortar el balón y, casi sin intención, termina con un leve contacto sobre el pie izquierdo del mediocampista argentino. Sin embargo, la jugada fue revisada por el juez principal y revertió su decisión inicial.

Liverpool think they have a penalty, but the referee Maurizio Mariani overturns it after reviewing the pitch side monitor 📺❌ pic.twitter.com/njo901ILRw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

El árbitro había marcado penal a favor del Liverpool, pero tras revisar en el VAR, corrigió la decisión. 🧐 pic.twitter.com/JA8yaAv62I — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 14, 2026

Como era de esperarse, el Liverpool controló el balón e inclinó la cancha hacia el arco del París Saint-Germain. La acción de mayor peligro fue un remate desde fuera del área de Rio Ngumoha que fue bien contenido por Matvéi Safónov. Pero el conjunto de Luis Enrique tiene a futbolistas de élite. Al minuto 72 pudieron tener su primera aproximación sobre el arco de Giorgi Mamardashvili. Bradley Barcola hizo un pase al borde del área que controló Ousmane Dembélé. El delantero francés recortó , se perfiló para la pierna izquierda y marcó un gol que sepultó el ánimo inglés.

El gol de Ousmane Dembélé fue lapidario en el juego del Liverpool. Ya con una desventaja de tres goles, en los minutos finales el conjunto inglés atacaba con menos hombres. Además, el desgaste físico fue importante durante todos los 80 minutos. Con más granas que ideas, el Liverpool intentó cerrar de buena manera el compromiso. Pero al 90+1, con otro pase de Bradley Barcolá, Ousmane Dembélé sentenció la serie y le dio el triunfo al PSG.

Ousmane Dembele finishes off a brilliant counter-attack as PSG seal their place in the #UCL semifinals 🏆 pic.twitter.com/wVq3E3loWl — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

El Liverpool realizó hasta 21 remates (5 de ellos al arco de Matvey Safonov), pero ninguno de ellos pudo vulnerar la valla defendida por el guardameta ruso de 27 años. Safonov fue uno de los mejores del partidos al realizar 6 seis salvadas. Sin quitarle mérito a Dembélé, el partido de Safonov fue digno de enmarcar.

Sigue leyendo:

– El Manchester City humilló al Liverpool con un triplete de Erling Haaland

– En la MLS y Arabia Saudita estudian el traspaso de Mohamed Salah

– David Ospina regresó a Colombia para aportar su conocimiento y nivel antes del Mundial

– Javier Mascherano deja el banquillo del Inter Miami