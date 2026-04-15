Germán Berterame ya no encajaría en el modelo del Inter Miami

Germán Berterame fue una de las bajas sensibles de Rayados de Monterrey para el Clausura 2026. El delantero nacido en argentina se marchó parael Inter Miami de Lionel Messi y compañía. Sin embargo, en su primera temporada, Berterame parece no adaptarse al esquema que tenía Javier Mascherano.

El reporte fue expuesto por Rafael Ramos para ESPN. El reconocido periodista explicó que el disgusto entre las partes involucradas no pasa por un tema de rendimiento. Berterame no estaría a gusto con su rol en el equipo.

“Lo de Berterame en el Inter Miami, ya no es solamente una cuestión futbolística, ya no es una cuestión de capacidad de gol, hubo algún problema que lo alejó de todo ese escenario”, inicia el reporte.

En el reporte profundiza en las funciones de Berterame. El exjugador de Rayados de Monterrey está acostumbrado a un juego más elaborativo. Berterame está acostumbrado a tener buenas asociaciones con el mediocampo. Sin embargo, Javier Mascherano esperaba de él a un jugador anclado en el área rival. Un ariete tradicional.

“Berterame es un jugador que te apoya mucho en construcción y con un futbol más elaborado. Pero lo quieren clavado en el área y Berterame no se siente cómodo… Obviamente a veces hay una especie de indisciplina”, agrega el reporte.

Bajo estas circunstancias el analista prevé una posible salida de Germán Berterame en los próximos mercados. Germán Berterame está valorado en poco más de $14 millones de dólares y tiene un contrato vigente con “Las Garzas” hasta junio de 2029.

“Ya no es bien visto, ya no es bien querido dentro del Inter Miami y que pues a lo mejor no dura mucho ahí. A lo mejor regresa a la Liga MX o terminan vendiendo al otro lado”, concluyó.

Germán Berterame en el Inter Miami

En sus primeros partidos con “Las Garzas”, Germán Berterame solo ha podido aportar 1 gol y 1 asistencia (9 partidos disputados). La carga ofensiva no ha recaído sobre el delantero de 27 años. Berterame ha jugado poco más de 600 minutos dentro del campo (el equivalente a 6 partidos completos). En estas estadísticas se suman sus 2 partidos por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Rendimiento detallado en la MLS

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