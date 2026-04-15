Cruz Azul y América se despiden de la Concachampions en medio de los memes

En la noche del martes 14 de abril se jugaron los primeros dos partidos de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Cruz Azul fue eliminado por Los Ángeles FC y el América fue despechado por Nashville. Los memes reseñaron las dolorosas derrotas de los clubes mexicanos.

El primero en caer fue Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. El conjunto Cementero llegó a este compromiso con una desventaja en la serie de 0-3. El panorama parecía alentador cuando a los 18 minutos del encuentro Gabriel Fernández puso el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, “La Máquina” no pudo vulnerar el arco de Hugo Lloris. Cruz Azul lo intentó, se adueñó del 71% de la posesión de la pelota, realizó 32 remates (10 de ellos con dirección de arco) y cobró hasta 11 tiros de esquina. Pero el arquero francés estuvo seguro y la imprecisión mexicana también se hizo notar.

Al minuto 90+7, un penal bien ejecutado por Denis Bouanga puso el 1-1 en el marcador y terminó de liquidar una serie que quedó 1-4. Nicolás Larcamón y Cruz Azul se marchan con las manos vacías en el plano internacional.

Pero Cruz Azul no fue el único que fracasó en la jornada. Las Águilas del América tenían un contexto mucho más alentador en el Estadio Banorte. El conjunto de André Jardine solo tenía que ganarle a Nashville. El partido de vuelta había quedado 0-0.

Pero no sería un duelo sencillo. Al igual que ocurrió con Cruz Azul, las Águilas del América tuvieron un juego mucho más ofensivo motivado por la localía. Pero Nashville le representó una mayor oposición a los azulcremas.

El América de André Jardiné realizó hasta 18 remates en el encuentro. Pero Brian Schwake se mantuvo sólido en la defensa de su portería. El arquero estadounidense realizó hasta 8 buenas intervenciones para mantener su arco imbatido.

Nashville haría gala de su eficiencia en ofensiva. El conjunto estadounidense solo hizo 2 remates al arco en todo el partido. Uno de ellos fue el gol de Hany Mukhtar en el minuto 51 de partido.

Fue una noche triste para el fútbol mexicano. Dos grandes representantes de la Liga MX cayeron de local. Aún quedan dos contendientes del balompié azteca en carrera. Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL.

Los mejores memes de la eliminación de Cruz Azul y América

El gran Luka Romero mejor conocido como el próximo Messi en la banca del Cruz Azul pic.twitter.com/B49nT5Tzou — ジョセ (Jose) (@MES510) April 15, 2026

Yo dándole like a todos los tuits que se burlan del Cruz Azul:



pic.twitter.com/Qw1zj5ESF0 — AM2BLEA (@am2blea) April 15, 2026

Mientras tanto, en las oficinas centrales de Cruz Azul en La Noria.

-Licenciado ya llegó Vicente Sánchez y ya está listo el enlace con Anselmi…

-Dígale a Larcamón que lo espero mañana en mi oficina antes del entrenamiento… pic.twitter.com/EsqB6xfpwI — Marcos A. R. (@arkigabo01) April 15, 2026

Larcamón viendo al Inge Velázquez acercándose a él con 7 cubas encima tras concretar otro fracaso con Cruz Azul pic.twitter.com/suLPi2INAd — Bávaro (@AzulBavaro) April 15, 2026

Llegó el primer aviso… detienen el Cruz Azul vs LAFC por el famoso grito prohibido pic.twitter.com/5WgiM5FujK — San Cadilla (@SanCadilla) April 15, 2026

El arbitro cuando ve a los del Cruz Azul



5 amarillas en 12 minutos pic.twitter.com/yVvLTSm4p8 — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 15, 2026

Eliminaron al Barcelona, América y al Cruz Azul. pic.twitter.com/bQ5zhN1q8Q — Eduardo Govea 🇲🇽 (@Eduardo_Govea) April 15, 2026

Eliminan al Barcelona y al Liverpool de la Champions pero eliminan al Cruz Azul y al América de la Concachampions: pic.twitter.com/uTkm0BgbvR — UnChivaMás (Matoxy 2.0) (@_Unchivamas_) April 15, 2026

Los que le van al América y al Barcelona, ahorita: pic.twitter.com/82mZdC6oGQ — Yedi Moreno (@jedi_1998) April 15, 2026

10 años sin salir campeones de CONCACAF, en liga será mucho premio jugar liguilla y vamos para 1 año lleno de desgracias. Solo queda pedirle a dios que el próximo América campeón llegue pronto. pic.twitter.com/WNTFpIXooJ — Santiago Baños Hate Account (@Oswa_dweeb) April 15, 2026

Cuidado que atrás viene con el balón,Veiga. pic.twitter.com/YHnpYDuORz — Ulisess (@Ulisess_09) April 15, 2026

Necesitamos contundencia para remontar.



La Pantera Zúñiga: pic.twitter.com/WdTHflFJdr — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) April 15, 2026

Brian Rodríguez en los partidos importantes del Club América pic.twitter.com/Zp2F9ETu6D — Roberto Haz (@tudimebeto) April 15, 2026

Yo viendo como Raúl Zúñiga intentó aventarse una chilena y una tijera cuando ni siquiera puede controlar un balón. pic.twitter.com/ycpxcEnLNc — Jesús (@JessEspitia27) April 15, 2026

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