Cruz Azul y América se despiden de la Concachampions en medio de los memes
“La Máquina” y los azulcremas fueron eliminados de la Concachampions. La Liga MX se doblega ante la MLS. Repasa el humor de los mejores memes
En la noche del martes 14 de abril se jugaron los primeros dos partidos de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Cruz Azul fue eliminado por Los Ángeles FC y el América fue despechado por Nashville. Los memes reseñaron las dolorosas derrotas de los clubes mexicanos.
El primero en caer fue Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc. El conjunto Cementero llegó a este compromiso con una desventaja en la serie de 0-3. El panorama parecía alentador cuando a los 18 minutos del encuentro Gabriel Fernández puso el 1-0 en el marcador.
Sin embargo, “La Máquina” no pudo vulnerar el arco de Hugo Lloris. Cruz Azul lo intentó, se adueñó del 71% de la posesión de la pelota, realizó 32 remates (10 de ellos con dirección de arco) y cobró hasta 11 tiros de esquina. Pero el arquero francés estuvo seguro y la imprecisión mexicana también se hizo notar.
Al minuto 90+7, un penal bien ejecutado por Denis Bouanga puso el 1-1 en el marcador y terminó de liquidar una serie que quedó 1-4. Nicolás Larcamón y Cruz Azul se marchan con las manos vacías en el plano internacional.
Pero Cruz Azul no fue el único que fracasó en la jornada. Las Águilas del América tenían un contexto mucho más alentador en el Estadio Banorte. El conjunto de André Jardine solo tenía que ganarle a Nashville. El partido de vuelta había quedado 0-0.
Pero no sería un duelo sencillo. Al igual que ocurrió con Cruz Azul, las Águilas del América tuvieron un juego mucho más ofensivo motivado por la localía. Pero Nashville le representó una mayor oposición a los azulcremas.
El América de André Jardiné realizó hasta 18 remates en el encuentro. Pero Brian Schwake se mantuvo sólido en la defensa de su portería. El arquero estadounidense realizó hasta 8 buenas intervenciones para mantener su arco imbatido.
Nashville haría gala de su eficiencia en ofensiva. El conjunto estadounidense solo hizo 2 remates al arco en todo el partido. Uno de ellos fue el gol de Hany Mukhtar en el minuto 51 de partido.
Fue una noche triste para el fútbol mexicano. Dos grandes representantes de la Liga MX cayeron de local. Aún quedan dos contendientes del balompié azteca en carrera. Los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL.
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