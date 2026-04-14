Seattle Sounders fue un obstáculo entre Obed Vargas y México

Obed Vargas es una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Aunque fue formado en Estados Unidos, Vargas decidió uniformarse con los colores de El Tri. Sin embargo, esto no fue una tarea sencilla. Andrés Lillini reveló que Seattle Sounders fue un obstáculo entre él y el conjunto mexicano.

Andrés Lillini es el director de selecciones juveniles en la Federación Mexicana de Fútbol. El objetivo de Lillini es poder reclutar el mayor talento para El Tri, iniciar con su formación y vincularlos de forma directa con la selección mexicana. Obed Vargas fue uno de sus aciertos, pero no fue sencillo vincularlo a México.

“Le mando la convocatoria al Sounders y el equipo nunca le avisa al chico que nosotros lo habíamos convocado. Vuelvo a convocar a Obed y Sounders me la vuelve a negar. Ahí digo que algo tengo que hacer para saber qué siente y por qué no quiere venir”, dijo Lillini en una entrevista con Récord.

Salvo Diego Luna y Ricardo Pepi que terminaron jugando para Estados Unidos 🇺🇸, la FMF lo está haciendo bien de un tiempo para acá. Obed Vargas 🇲🇽 (20) se decantó por el Tri tras disputar un Mundial U20 con el USMNT, mismo caso que Richard Ledezma 🇲🇽 (25) quien también ya hizo el… pic.twitter.com/0Nh76lYf7o — Julio Rodríguez (@julioordz10) January 22, 2026

En medio de este contexto, Obed Vargas disputó varios procesos juveniles con la selección de Estados Unidos. Vargas disputó nueve partidos con la selección Sub-20 de la USMNT y también jugó otros 2 encuentros en la categoría Sub-23. Pero Lillini quiso conocer las verdaderas razones del rechazo de Vargas a la selección mexicana y consiguió una conversación directa con él.

“Hablé con su papá y su familia, Obed no estaba porque estaba concentrado en el Mundial Sub 20 de Argentina con Estados Unidos (en 2023). Volví a ir después del Mundial y ahí ya hablé con él, intercambiamos muchas cosas y me llamó un día y me dijo que iba a hacer el One Time Switch“, recordó.

El One Time Switch es un proceso administrativo que le permite a un jugador cambiar entre sus nacionalidades para representar a una u otra selección. Este cambio solo puede hacerse una vez en la carrera. Obed Vargas tomó esta opción para poder representar con colores mexicanos.

Esta fue una buena decisión en la carrera de Obed Vargas. El futbolista nacido en Anchorage, Alaska, ha disputado partidos con la selección Sub-20 y Sub-23 de Estados Unidos. Además, Vargas debutó con El Tri en octubre de 2024 de la mano de Javier Aguirre. Desde entonces Vargas ha disputado 5 partidos con la selección mexicana y puede ser uno de los posibles convocados por el “Vasco” al Mundial de 2026.

Datos detallados de Obed Vargas en LaLiga

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