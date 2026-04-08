Juan Pablo Sorín resaltó la adaptación de Obed Vargas en el Atlético Madrid

Obed Vargas continúa sumando buenos minutos en el Atlético Madrid. Juan Pablo Sorín explicó el complejo presente que tenía que afrontar el futbolista mexicano. Vargas ha superado con buenas notas sus primeros obstáculos en España.

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En febrero de 2026 Obed Vargas dejó Seattle Sounders para vivir su primera experiencia en Europa con el Atlético Madrid. El contexto era complejo y Juan Pablo Sorín lo explicó. Sorín jugó en varios clubes en Europa como la Lazio, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Villarreal y el Hamburgo. El argentino es una voz capacitada para analizar los obstáculos de Vargas en sus primeros pasos en España.

“Es difícil llegar en el mercado de invierno, hay que adaptarse, hay que hacer todo rápido, tiene que salir todo bien, a veces puedes pecar un poco de ansiedad, pero él se ha adaptado de buena manera, le ha dado minutos el Cholo (Simeone)“, dijo Sorín en unas declaraciones difundidas por Heraldo Deportes.

🇲🇽 Muy buenos minutos de Obed Vargas ante el Barça



Personalidad, carácter y gran despliegue físico pic.twitter.com/MYoBqU4g3E — Javi Hermelo (@javihermelo) April 5, 2026

La confianza del “Cholo”

Diego Pablo Simeone le ha dado algunos minutos importantes al exjugador de la Major League Soccer. Obed Vargas jugó los 90 minutos en el último partido de los “Colchoneros” contra el FC Barcelona. Vargas tuvo una gran entrega defensiva y tuvo un 73% de acierto en los pases. Sorín cree que esta confianza es esencial para que el mexicano siga con una curva ascendente de crecimiento.

“De hecho la titularidad (ante Barcelona) lo reivindicó, también creo que los partidos con la selección, el estar, ser titular y jugar, te da confianza. Yo creo que empezó a mostrar en España lo que puede dar”, agregó el exfutbolista argentino.

🚨| OBED VARGAS TITULAR ANTE BARCELONA!



Cumplió, jugó los 90 minutos y sin duda se vio muy bien en la media cancha!! pic.twitter.com/zDJjyNVDWr — Baloneros Sport (@BalonerosSport) April 4, 2026

En lo que va de temporada, Obed Vargas ha jugado 5 partidos con el Atlético Madrid. El mediocampista mexicano ha disputado 4 partidos por LaLiga (Vs. Real Betis, Rayo Vallecano, Getafe y Barcelona), y 1 duelo por la Copa del Rey (Vs. Real Betis).

Con tan solo 20 años, Obed Vargas firmó un extenso contrato con el Atlético Madrid que finalizaría en junio de 2030. El mediocampista mexicano tiene un valor de mercado que ronda los $10 millones de dólares, según Transfermarkt.

Números de Obed Vargas en LaLiga

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