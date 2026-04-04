Barcelona se quedó con el duelo frente al Atlético Madrid: Obed Vargas fue titular

En un cierre de partido marcado por la insistencia, el Barcelona encontró la diferencia cuando el reloj se acercaba al final. Un rebote terminó siendo decisivo en el estadio Metropolitano, donde el conjunto catalán se impuso 2-1 ante el Atlético de Madrid y dio un paso importante en la lucha por LaLiga.

En el cuadro colchonero, el mediocampo contó con la presencia de Obed Vargas, quien fue titular en un esquema condicionado por las bajas y las modificaciones durante el encuentro. Jugó los 90 minutos y se destacó en la faceta defensiva, mientras que con la pelota tuvo un acierto del 73% en los pases.

Fue su cuarta participación en Liga para el Atleti, tras jugar contra el Betis, el Rayo Vallecano y el Getafe en los meses previos.

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El equipo visitante necesitó esperar hasta el minuto 88 para romper el equilibrio. Robert Lewandowski capitalizó una segunda jugada tras un intento previo de Joao Cancelo y, con ese tanto, inclinó definitivamente el marcador.

CANCELO'S SHOT BOUNCES OFF THE KEEPER AND THEN LEWANDOWSKI AND BARCA WIN IT LATE VS. ATLETI 😮 pic.twitter.com/edDgJXmi5m — ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2026

Antes de ese desenlace, el encuentro había transitado por distintos momentos, con cambios de ritmo y situaciones que no lograron resolverse con claridad durante buena parte del tiempo.

Un partido condicionado por la expulsión y la resistencia local

El desarrollo cambió justo antes del descanso. Con el marcador igualado, el Atlético quedó con diez jugadores tras la expulsión de Nico González, una decisión que se produjo luego de la revisión del VAR. Esa inferioridad marcó el resto del compromiso.

El equipo local ya se había adelantado previamente. Giuliano Simeone abrió el marcador en el minuto 39 tras una acción bien construida que aprovechó el espacio a la espalda de la defensa rival. La reacción del Barcelona fue inmediata.

GIULIANO PUTS ATLETI AHEAD VS. BARCA!



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Apenas tres minutos después, Marcus Rashford empató el partido tras una jugada rápida que combinó recuperación, transición y definición dentro del área. El 1-1 se mantuvo hasta el descanso.

RASHFORD EQUALIZES STRAIGHT AWAY FOR BARCELONA ⚡️ pic.twitter.com/sP8IjxFi0j — ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2026

En la segunda mitad, el Atlético optó por resistir. A pesar de jugar con uno menos, sostuvo el resultado durante largos pasajes, con intervenciones clave de su portero Juan Musso y un bloque defensivo que logró contener los intentos del rival.

El Barcelona, aunque con superioridad numérica, no generó una cantidad constante de ocasiones claras. El desgaste y la reorganización del equipo local dificultaron la construcción ofensiva del conjunto azulgrana.

En ese contexto, la persistencia terminó siendo determinante. La jugada que definió el partido llegó tras un disparo de Cancelo que Musso alcanzó a desviar. El balón impactó en Lewandowski y se transformó en el 2-1 definitivo.

El triunfo amplía la ventaja del Barcelona en la clasificación. Con ocho jornadas por disputarse, el equipo suma siete puntos de diferencia sobre el segundo lugar, lo que obliga a sus perseguidores a una exigencia máxima en el tramo final.

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