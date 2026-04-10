Julián Araujo se resiente de una lesión y estaría descartado para el Mundial 2026

El zaguero mexicoamericano Julián Araujo está prácticamente descartado para formar parte de la lista de 26 seleccionados que definirá el técnico del Tricolor Javier Aguirre para encarar el máximo certamen internacional de la FIFA a partir del próximo 11 de junio.

Lo anterior se pudo conocer después de que el técnico del Celtic, Martin O’Neill, confirmó que el mexicano Julián Araujo no podrá estar presente en el próximo Mundial después de sufrir otra lesión que presumiblemente lo alejará del Mundial 206 como parte de la selección de México.

🍀 "I don't think we'll see him for the rest of the season…"



Celtic boss Martin O'Neill does not expect Jullian Araujo to return during the title run-in after "reinjuring" himself while back at Bournemouth ⤵️ pic.twitter.com/6J9ndGfbmd — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) April 10, 2026

Araujo se encontraba en etapa de rehabilitación después de la lesión que sufrió el pasado 8 de marzo en el duelo de Copa contra el Rangers, lo que obligó a su alejamiento del cuadro titular para someterse a una rehabilitación bastante exhaustiva con la finalidad de poderlo recuperar lo más pronto posible, pero este viernes se pudo conocer la lamentable noticia de su recaída.

El zaguero surgido de la cantera del LA Galaxy fue un jugador constante en la oncena escocesa después de llegar a préstamo procedente del Bournemouth de la Premier League, pero una lesión en los isquiotibiales frenó su actividad; inclusive empezaba a ganarse el respaldo de la afición del club, gracias a sus importantes intervenciones.

Pero después de ese inicio deslumbrante en su nuevo equipo que hizo pensar que la selección de México habría encontrado a otro elemento confiable para el Mundial, surgió la lesión del defensa mexicano, que obligó a su regreso a las instalaciones del Bournemouth, con el fin de llevar ahí su trabajo de rehabilitación, aunque eso no pudo ocurrir, tal y como lo confirmó O’Neill.

“Es un golpe durísimo, me acabo de enterar hoy. No creo que lo veamos jugar el resto de la temporada si se trata de la misma lesión que se ha vuelto a producir”, dijo el estratega de la escuadra escocesa, quien añadió que existía confianza de que el jugador mexicano pudiera recuperarse, pero al final eso no sucedió y Araujo está casi fuera de la lista mundialista por el tiempo que llevará su recuperación.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚🚨



Martin O’Neill has just confirmed that Julián Araujo is OUT for the season after re-injuring himself while under the supervision of Bournemouth.



A huge blow for Celtic at a crucial stage of the campaign and it could get even worse, with Araujo now also… pic.twitter.com/jwdC7T5E5v — The Parkhead Faithful (@TheParkheadF) April 10, 2026

Araujo no ha tenido mucha participación con la selección de México, pues en caso contrario habría generado una gran alarma su ausencia, pero ahora todo se suscribe a lo que pueda generar de rehabilitación express que se ha puesto en marcha con el jugador que aún pertenece al Bournemouth.

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