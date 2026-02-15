El mexicano Julián Araujo marcó gol para victoria dramática del Celtic en Escocia

Julián Araujo vivió una noche inolvidable en Escocia. El futbolista mexicano anotó el gol que le dio al Celtic una victoria agónica 2-3 frente al Kilmarnock en el Rugby Park, un resultado que mantiene al conjunto verdiblanco en la pelea por el título de la Premier escocesa en una temporada que se aprieta cada jornada.

El tanto llegó en el momento más tenso del partido. Corría el minuto 97 cuando Araujo aprovechó un rechace dentro del área para empujar el balón al fondo de la red. El estallido en la grada ocupada por los seguidores del Celtic fue inmediato. No era para menos: media hora antes, el equipo perdía 2-0 y parecía encaminado a dejar puntos valiosos en el camino.

La remontada tomó forma en el segundo tiempo. El tunecino Sebastian Tounekti descontó al minuto 56 y el sueco Benjamin Nygren igualó al 64. Con el marcador 2-2 y el reloj encima, el Celtic insistió hasta encontrar el premio final en los pies del mexicano, que firmó su primera anotación en el futbol escocés.

Un triunfo que aprieta la tabla y renueva la ilusión

La victoria cobra mayor relevancia por el contexto de la clasificación. El Rangers derrotó 4-2 al Hearts, líder del campeonato, gracias a dos goles en la segunda mitad del portugués Chermiti. Con esos resultados, el Hearts mantiene la cima pero ve reducida su ventaja a dos puntos sobre el Rangers y a tres sobre el Celtic, que además tiene un partido pendiente.

El gol de Araujo no solo significó tres puntos. También lo colocó como protagonista en un duelo que exigía carácter. El exjugador del Barcelona —donde llegó a debutar con el primer equipo— y con pasado en Las Palmas, respondió bajo presión en su séptimo partido con el club escocés y sexto consecutivo como titular.

El triunfo coincidió con el partido número 300 de Martin O’Neill como entrenador del Celtic y extendió la racha invicta del equipo en la presente temporada. Con 54 puntos, el conjunto de Glasgow se mantiene en la zona alta, mientras que el Kilmarnock, con 20 unidades, continúa en la parte baja de la tabla.

Más allá de los números, el Celtic volvió a mostrar una característica que ha marcado su campaña: la capacidad de reaccionar y golpear en los minutos finales. Esa insistencia puede resultar decisiva en la recta final del campeonato.

El Celtic enfrentará al Stuttgart de Alemania el jueves 19 de febrero por la Europa League. Después, en la Scottish Premiership, se medirá ante el Hibernian el domingo 22 de febrero, en un duelo clave para seguir presionando en la lucha por el título.

