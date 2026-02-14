Cristiano Ronaldo volvió a jugar en Arabia Saudita y convirtió gol 962

Cristiano Ronaldo regresó este sábado a la actividad con el Al Nassr y lo hizo como suele hacerlo: con gol. El conjunto dirigido por Jorge Jesus venció 0-2 en su visita al Al Fateh, en partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, y el astro portugués fue protagonista al marcar uno de los tantos del encuentro.

El delantero, que había estado ausente en los dos partidos anteriores como parte de su periodo de protesta, volvió al once titular y respondió rápidamente en el campo.

Cristiano Ronaldo regressou e já colocou a bola lá dentro!pic.twitter.com/1Ot0zAUZaP — Cabine Desportiva (@CabineSport) February 14, 2026

Su anotación llegó apenas a los 18 minutos. Tras un centro desde la izquierda de Sadio Mané, Cristiano definió de primera dentro del área y superó al portero español Fernando Pacheco. Fue un remate preciso, sin necesidad de controlar el balón, que dejó sin opciones al guardameta.

Se trató de su primer gol desde que cumplió 41 años el pasado 5 de febrero.

Fin a la protesta y meta histórica en la mira

El regreso del portugués también marcó el cierre de la queja pública que había emprendido por el supuesto trato favorable hacia el Al Hilal por parte del Fondo de Inversión Pública, organismo que gestiona a los principales clubes del país. Como señal de inconformidad, Cristiano se ausentó en dos compromisos recientes del Al Nassr.

Ahora, con su vuelta al terreno de juego, el equipo recuperó a su máxima figura en un momento clave de la temporada. En el mismo encuentro también reaparecieron futbolistas que no estuvieron el miércoles anterior en la Liga de Campeones de Asia ante el Arkadag, en Turkmenistán, como el español Íñigo Martínez, Kingsley Coman, Sadio Mané, Marcelo Brozovic y Joao Félix.

Another step forward. Let’s keep going. 💪 pic.twitter.com/KtMRegVANs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 14, 2026

El tanto ante Al Fateh significó el gol número 962 en la carrera profesional de Cristiano Ronaldo. La cifra lo acerca cada vez más a su ambicioso objetivo de alcanzar los 1,000 goles oficiales, una marca que persigue desde hace tiempo y que lo mantiene compitiendo al más alto nivel pese a su edad.

El segundo tanto del Al Nassr cayó a diez minutos del final y fue obra de Ayman Yahya, quien selló el triunfo para el equipo visitante.

Con este resultado, el conjunto suma su séptima victoria consecutiva en la Liga Saudí y se mantiene en la pelea por el liderato. Actualmente está a un solo punto del Al Hilal, su máximo rival en la competencia.

Cristiano, por su parte, dejó claro que sigue siendo determinante. A los 41 años, continúa ampliando su legado y alimentando la cuenta regresiva hacia los 1,000 goles.

