Wayne Rooney critica que el mundo del fútbol gire sobre Frank Ilett

El Manchester United ha mejorado su rendimiento con la llegada de Michael Carrick al banquillo. Sin embargo, los éxitos del club han sido opacados por el reto viral de Frank Ilett, el aficionado que no se cortará su cabello hasta que el Manchester United gane cinco partidos seguidos. Wayne Rooney manifestó su molestia sobre la repercusión que ha tenido el aficionado.

Los “Red Devils” jugaron a mitad de semana contra el West Ham United por la Premier League. El partido pasó a un segundo plano. La atención de los aficionados del fútbol se fue sobre Frank Ilett. Un triunfo del United lo liberaba de su reto viral.

“Lo enviaría al otro lado del país; me está volviendo loco (…) Ahí es donde han llevado esto las redes sociales: todo gira en torno a un tipo que se corta el pelo si el Manchester United gana un partido de fútbol“, dijo Wayne Rooney en su participación en el podcast No Tippy Tappy Football.

Wayne Rooney considera que Frank Ilett es la primera persona que no quiere que el Manchester United consiga una buena racha. El exjugador de la selección de Inglaterra cree que Ilett dejaría de ser relevante en el momento en que se corte el cabello.

“Estamos hablando de Carrick y del United intentando ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que estaría devastado si el United ganara el quinto partido porque de repente es irrelevante“, sentenció.

El reto de Frank Ilett

Frank Ilet estuvo muy cerca de cortarse el cabello. El Manchetser United consiguió una racha de cuatro triunfos consecutivos de la mano de Michael Carrick. El United venció 2-0 al Manchester City, 3-2 al Arsenal, 3-2 al Fulham y 2-0 al Tottenham. Sin embargo, en el duelo contra el West Ham, los “Red Devils” no pasaron del empate 1-1.

Hasta ahora, Frank Ilett tiene 495 días cumpliendo el reto. Desde el 5 de octubre de 2024 hasta la fecha, Ilett ha ganado un gran numero de seguidores. El aficionado del United tiene más de 2.3 millones de seguidores en sus cuentas principales de Tiktok e Instagram.

