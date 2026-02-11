Toni Kroos respalda a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo es la principal figura del fútbol de Arabia Saudita. Al igual que ocurre con Lionel Messi en la MLS, CR7 es el rostro de la Saudí Pro League. El delantero portugués ha tenido algunas diferencias con su club. Toni Kroos respaldó a su excompañero del Real Madrid y advirtió que la salida de Cristiano le quitaría el encanto al torneo.

La llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita popularizó el fútbol de la nación. El delantero portugués es la imagen principal de un proyecto que busca fortalecer la cultura futbolística en el país árabe. Pero CR7 no estaría muy contento en el Al Nassr.

“La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano. Ahora le faltan el respeto al hombre que los puso en el mapa mundial. Si Cristiano se va mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí“, dijo Kroos.

🚨🗣️ Toni Kroos (on his podcast):



"The Saudi league is a funny place cause nobody heard of them before Cristiano joined and now they are disrespecting the guy who gave them global recognition. I tell you if Cristiano leaves tomorrow, nobody watches the league anymore." pic.twitter.com/w9ud7mvPTo — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) February 8, 2026

Cristiano Ronaldo habría estado en huelga con el Al Nassr. El atacante portugués se habría negado a jugar en los duelos contra el Al Riyadh y Al Ittihad para hacer sentir su disconformidad con el club. CR7 no estaría satisfecho con el armado del equipo, la gestión dirigencial del mismo y también se habría plantado en solidaridad por faltas en los pagos a trabajadores del equipo.

A pesar de los problemas, el Al Nassr está en el segundo puesto de la clasificación de la Saudí Pro League. El conjunto de Cristiano Ronaldo acumula 49 puntos producto de 16 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El líder es el Al Hilal Riyadh con 50 unidades.

Otras estrellas de la liga árabe

Además de Cristiano Ronaldo, el fútbol árabe cuenta con jugadores de gran envergadura. En la Saudí Pro League destacan figuras como Sadio Mané, Yvan Toney, Joao Félix, Mateo Retegui, Karim Benzema, Darwin Núñez, Theo Hernández, Yassine Bounou, entre otros.

Sigue leyendo:

– Gianni Infantino bromeó con un “fútbol de verdad” después del Super Bowl

– “Die Mannschaft” de capa caída, según Toni Kroos

– Cristiano Ronaldo no pudo superar a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

– Cristiano Ronaldo no es el único futbolista de 40 años que se mantiene activo