El final de André Jardine en el América estaría cerca, según Carlos Hermosillo

Las Águilas del América, después de dominar el fútbol mexicano con un tricampeonato, ahora están en un descenso en su nivel y éxitos. André Jardine comienza a ser cuestionado. Carlos Hermosillo cree que el “crédito” del tricampeonato se le acabará pronto con una hipotética eliminación en en Clausura 2026.

El conjunto azulcrema viene de ser eliminado en los cuartos de final de la Concachampions a manos del Nashville de la MLS. El conjunto estadounidense venció al América en su estadio y los sacó de competencia.

Carlos Hermosillo analizó el presente de las Águilas del América y considera que el conjunto de André Jardine no podrá clasificar a la Liguilla del torneo Clausura 2026. A falta de tres jornadas para que finalice la fase regular, Hermosillo prevé la caída azulcrema.

“El América no va a calificar y ahí sí se le va a terminar el crédito (a Jardine). Trajo a sus jugadores y no ha pasado nada. Algo está pasando porque muchos se han caído, no andan bien. Algo deben de estar haciendo mal en la parte física”, dijo Hermosillo en unas declaraciones recopiladas por Herlando Deportes.

¿Qué le queda al América en el Clausura 2026?

Para clasificar a la Liguilla del torneo Clausura 2026 basta quedar entre los ocho primeros puestos de la tabla general de la Liga MX. Actualmente los azulcremas ocupan el séptimo puesto de la tabla producto de cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Las Águilas del América tienen 19 puntos acumulados hasta la fecha 14. Sin embargo, hay al menos 3 equipos que le siguen la pista: el Club Atlas (19 puntos ), Club León (19 puntos) y los Xolos de Tijuana (18 puntos). No sería descabellado que el conjunto de Jardiné caiga en la ronda regular.

Los dirigidos por André Jardiné tendrán tres compromisos difíciles antes de cerrar la primera ronda. El América recibirá a los Diablos Rojos del Toluca el sábado 18 de abril; en la penúltima jornada visitarán al Club León (rival directo) el 21 de abril y cerrarán esta fase con un duelo contra el Atlas (rival directo) en condición de local el 15 de abril.

Tabla de posiciones en la Liga MX

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