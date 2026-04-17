Raúl Jiménez está sobrevalorado, según José Ramón Fernández

Raúl Jiménez es uno de los futbolistas mexicanos que más regularidad ha tenido en su carrera. Jiménez ha sido uno de los pocos jugadores aztecas que se ha podido mantener en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, José Ramón Fernández cree que Jiménez es sobrevalorado.

Joserra participó en una breve dinámica de preguntas. El respetado periodista fue cuestionado sobre un jugador mexicano que él considere que está sobrevalorado. De forma sorprendente, Joserra mencionó a Raúl Jiménez.

“Cuidado, Raúl Jiménez. Juega en el Fulham de Inglaterra, pero mete algún gol de vez en cuando“, dijo el periodista de TV Azteca.

– Entrevistadora: Dígame un jugador sobrevalorado.



– José Ramón Fernández: Raúl Jiménez, juega en el Fulham de Inglaterra y mete un gol de vez en cuando.



Coincido totalmente con el Maestro Joserra.



Raúl Jiménez no es un mal jugador, pero hay una realidad que no se puede… pic.twitter.com/JhEEFIXOZU — Arturo Villegas (@ArturoVill7) April 16, 2026

Raúl Jiménez está llamado a ser uno de los grandes líderes de la selección mexicana para el Mundial de 2026. Jiménez ha jugado 38 partidos con la camiseta del Fulham de la Premier League. El delantero mexicano ha marcado 10 goles y ha concedido 3 asistencias en poco más de 2,300 minutos dentro del campo.

La carrera de Raúl Jiménez

En agosto de 2014 Raúl Jiménez se marchó de las Águilas del América rumbo a Europa. El primer club que se interesó en sus servicios fue el Atlético Madrid. Jiménez lleva más de 10 años en el fútbol europeo y ha defendido las camisetas del Benfica, Wolverhampton y ahora en el Fulham.

El veterano delantero de 34 años ha jugado 166 partidos con la camiseta del Wolves, 12 con el Benfica, 110 con con Fulham y 28 con el Atlético Madrid. Jiménez ha marcado más de 100 goles en el fútbol europeo.

En el plano internacional, con la selección mexicana, Raúl Jiménez ha disputado 125 partidos con la camiseta de El Tri. Jiménez ha convertido 44 goles y ha concedido 16 asistencias en más de 7,800 minutos dentro del campo.

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