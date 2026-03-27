Gonçalo Guedes se rinde en elogios sobre Raúl Jiménez

La selección mexicana afrontará un complejo partido contra Portugal este sábado 28 de marzo. A pesar de que no contarán con Cristiano Ronaldo, el conjunto de Roberto Martínez posee una plantilla de temer. Gonçalo Guedes también respeta a El Tri. El delantero de la Real Sociedad reconoció las cualidades de uno de sus líderes: Raúl Jiménez.

Gonçalo Guedes recordó que compartió durante dos procesos con Raúl Jiménez. El delantero de la Real Sociedad es un futbolista que conoce muy bien al atacante del Fulham. Guedes elogió al exfutbolista del América.

“Raúl es una gran persona, un gran jugador, he estado con él en Benfica y Wolverhampton. Es un jugador que ha demostrado un potencial enorme, que hace muchos goles y va a ser un sentimiento muy bueno estar con él, hablar y compartir los momentos juntos que vivimos antes”, dijo Guedes en conferencia de prensa.

“Raúl Jiménez es un jugador que mete muchos goles…”🗣️🇵🇹🔥



GONÇALO GUEDES JUGÓ CON EL JUGADOR MEXICANO EN BENFICA Y WOLVES… ASÍ LO DESCRIBE💥



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El duelo entre México y Portugal se desarrollará en el Estadio Banorte, mejor conocido como el Estadio Azteca. Gonçalo Guedes no ocultó su motivación de jugar en este mítico templo deportivo. Guedes, acostumbrado a estadios de élite en Europa, desea con ansias pisar el césped del Azteca.

“Un estadio mítico (Estadio Banorte). He tenido la suerte de jugar un amistoso ahí con Benfica, es un estadio con una dimensión muy grande, que toda la gente sabe y conoce“, agregó.

El llamado de Paulinho

A pesar de que Paulinho entró a la convocatoria por la puerta pequeña (ingresó por las bajas de Rafael Leão del AC Milan y Rodrigo Mora del Porto), Gonçalo Guedes reconoce las capacidades del veterano delantero portugués. Lejos de demeritar su trabajo en los Diablos Rojos del Toluca, Guedes considera que su nivel le permite estar en la plantilla.

“Sobre Paulinho, los últimos años ha demostrado que tiene capacidad de hacer goles. Está en gran momento, y si fue convocado es totalmente merecido, toda la gente está contenta por él. Es un jugador que está demostrando un nivel muy alto“, concluyó.

Paulinho ya esperaba a la Seleção en el hotel y así es como le dieron la bienvenida sus compañeros 🇵🇹



Parece que acá en México está olvidado, ojalá pueda demostrar que tiene el nivel para ir al Mundial 👏🏼 pic.twitter.com/3d1A5cWUUL — Alan Lara (@alanlarav) March 25, 2026

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