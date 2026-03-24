Matheus Nunes destaca el nivel de la selección de México

La selección de México se enfrentará a Portugal este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca. A pesar de que el conjunto europeo no contará con Cristiano Ronaldo, Portugal tiene una gran profundidad para suplir varias bajas. Entre ellas está Matheus Nunes, figura del Manchester City que respeta el duelo contra El Tri.

Dirigidos por Roberto Martínez, Portugal está llamado a ser uno de los animadores del Mundial de 2026. El conjunto europeo comienza a pulir detalles antes de su participación en la Copa del Mundo. Nunes considera que el duelo contra México es una buena oportunidad para medir el estatus actual del conjunto portugués.

“Nosotros sabemos que los equipos de América son muy competitivos. Es un fútbol muy diferente, muy agresivo, de muchas cualidades y nosotros vamos ahí a preparar el Mundial y tenemos que mirar este partido (contra México) con total concentración y foco porque queremos llegar bien al Mundial. Hay muchos jugadores que van a tener oportunidad de jugar estos partidos”, dijo Nunes en una entrevista para Fox Sports.

🇵🇹 ¡PORTUGAL VIENE CON TODO!



Matheus Nunes, jugador del Manchester City y la selección de Portugal, aceptó que vendrán a México 🇲🇽 con mucha seriedad. pic.twitter.com/7jHMQuYopZ — FOX (@somos_FOX) March 23, 2026

Portugal en el Mundial de 2026

El conjunto portugués quedó emparejado en el Grupo K del Mundial de 2026. CR7 y compañía se medirán al ganador del repechaje el 17 de junio (Jamaica/Congo/N. Caledonia) en un duelo que se celebrará en Houston (NRG Stadium). En la segunda fecha (23 de junio) se enfrentarán a Uzbekistán en el mismo estadio y finalizarán su participación en el grupo el 27 de junio contra Colombia en el Miami (Hard Rock Stadium).

Duelo contra Raúl Jiménez

Matheus Nunes es el lateral titular del Manchester City en la temporada. El defensor portugués ha jugado 39 partidos en la campaña con el conjunto inglés. Nunes es un habitual rival de Raúl Jiménez en la Premier League. Ahora se verán las caras en México con las camisetas de sus selecciones nacionales.

“Va a ser un gusto muy grande mirar a Raúl (Jiménez) porque siempre que juego contra él hablamos un rato y es un grande para mí. Un gran delantero y siempre le deseo lo mejor“, dijo el defensor de 27 años.

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