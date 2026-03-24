La selección de México inició su preparación para el duelo contra Portugal

La selección mexicana puso en marcha su preparación para uno de los partidos más esperados del calendario: el enfrentamiento ante Portugal, que marcará la reapertura del histórico Estadio Azteca tras su remodelación rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre tendrá una exigente prueba ante el conjunto europeo, que, pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, mantiene un plantel de alto nivel competitivo.

México entrena con intensidad en el Centro de Alto Rendimiento

El combinado nacional arrancó trabajos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde también concentrará durante la próxima Copa del Mundo.

La sesión se desarrolló en un ambiente positivo, con un grupo motivado y enfocado en llegar en óptimas condiciones al duelo ante Portugal.

Este lunes se realizó el primer entrenamiento de @miseleccionmx con miras al partido amistoso contra #Portugal el próximo fin de semana.



Destacan Raúl Jiménez, El Piojo Alvarado y Guillermo Ochoa pic.twitter.com/k6Z4mlXcPI — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 23, 2026

Guillermo Ochoa lidera y busca un récord histórico

El veterano portero Guillermo Ochoa encabezó la primera práctica, con la mira puesta en hacer historia al disputar su sexta Copa del Mundo, un logro reservado para muy pocos futbolistas.

Su experiencia será clave en un plantel que combina juventud y jugadores consolidados en Europa.

Raúl Jiménez, pieza clave en el ataque mexicano

El delantero Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham, se perfila como el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre.

A pesar del difícil momento personal tras el fallecimiento de su padre el pasado 11 de marzo, el atacante mostró buena actitud y compromiso durante el entrenamiento.

Aguirre analiza variantes ofensivas

De cara al partido contra Portugal, el técnico mexicano evaluará distintas combinaciones en ataque, especialmente para acompañar a Raúl Jiménez.

Entre las opciones destacan:

Julián Quiñones , delantero naturalizado mexicano

, delantero naturalizado mexicano Germán Berterame , atacante argentino naturalizado

, atacante argentino naturalizado Alexis Vega , goleador del Toluca ya recuperado de lesión

, goleador del ya recuperado de lesión Armando ‘Hormiga’ González, joven promesa del Guadalajara

Portugal llegará con sorpresas en su convocatoria

El conjunto europeo arribará a Cancún, Quintana Roo, para ultimar su preparación antes de viajar a la Ciudad de México.

Entre las novedades del equipo dirigido por Roberto Martínez destaca la convocatoria de Paulinho, delantero del Toluca, quien fue llamado tras las bajas de Rafael Leão y Rodrigo Mora.

Un duelo clave rumbo al Mundial 2026

El enfrentamiento entre México y Portugal no solo marcará el regreso del Estadio Azteca, sino que también será una prueba de alto nivel para ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026.

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