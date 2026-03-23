Nueva baja para Portugal contra México y Estados Unidos: Diogo Costa se perderá los partidos por lesión

La selección de Portugal recibió una noticia preocupante a pocos días de sus compromisos internacionales: el portero Diogo Costa no estará disponible para enfrentar a México ni a Estados Unidos, partidos clave en su preparación rumbo al Mundial 2026.

Diogo Costa, baja confirmada por lesión

El guardameta titular de Portugal, Diogo Costa, quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión muscular en los aductores mientras estaba al servicio del Porto FC.

De acuerdo con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el arquero de 26 años fue sometido a evaluaciones médicas que determinaron que no está en condiciones de competir.

Roberto Martínez recurre a Ricardo Velho

Ante la ausencia de Diogo Costa, el seleccionador Roberto Martínez decidió convocar a Ricardo Velho, quien milita en el Gençlerbirligi de Turquía.

Velho será la tercera opción en la portería, por detrás de José Sá, actual jugador del Wolverhampton, y Rui Silva, arquero del Sporting.

Portugal acumula bajas sensibles

La ausencia de Diogo Costa no es la única preocupación para el conjunto luso. La lista de jugadores indisponibles sigue creciendo e incluye nombres fundamentales como:

Rúben Dias

Rafael Leão

Cristiano Ronaldo

Estas bajas representan un desafío importante para Roberto Martínez, quien deberá ajustar su esquema en duelos de alta exigencia.

Portugal vs México: partido histórico en el Estadio Azteca

Portugal iniciará su calendario internacional el próximo 28 de marzo enfrentando a la selección de México, en un encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Posteriormente, el 31 de marzo, el equipo europeo viajará a Atlanta para medirse ante Estados Unidos, en otro duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.

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