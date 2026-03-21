Álex Aguinaga considera que México tiene una selección con poco talento

La selección mexicana afrontará un complejo reto en el Mundial de 2026. El Tri tiene la obligación de hacer un buen papel en la Copa del Mundo bajo el apoyo de sus aficionados. Álex Aguinaga, exjugador del balompié azteca, considera que esta generación mexicana no tiene mucho talento.

El “Maestro” lamentó las recientes lesiones de piezas claves del conjunto mexicano. Los planes de Javier Aguirre podrían estar condicionados por las ausencias de Luis ángel Malagón, Marcel Ruiz, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco y las dudas de jugadores de la talla de Santiago Giménez, Hirving Lozano, Luis Chávez, Edson Álvarez, César Huerta y Gilberto Mora.

¡¡LO PEOR QUE LE PODÍA PASAR!! 🥹🦅



Luis Ángel Malagón salió LESIONADO del partido ante Philadelphia y parece que será algo grave.



Está en medio de un mal momento y ahora sufre una lesión que pone en riesgo su participación en el MUNDIAL. ❌pic.twitter.com/zTdgp7PWAL — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 10, 2026

“Se están cayendo algunos soldados, y eso es triste. Cuando calificamos al Mundial (con Ecuador), lo que más le pedí a Dios era no lesionarme. De por sí la selección mexicana no tiene una gran cantidad de jugadores con talento. Son pocos“, dijo Aguinaga en una entrevista para Récord.

México tiene la responsabilidad de hacer una buena Copa del Mundo. El conjunto azteca debe apoyarse en la localía para superar la barrera de los octavos de final. Álex Aguinaga no tiene muchas expectativas sobre El Tri. Pasar octavos sería una “hazaña”.

“La localía debe de ser aprovechada. Espero que les vaya bien. Yo los veo en Octavos de Final; si llegan más adelante será una hazaña“, analizó el exfutbolista ecuatoriano.

Ecuador tiene mejor nivel

Álex Aguinaga también se tomó el tiempo de analizar al conjunto ecuatoriano. El “Maestro” reconoce que La Tri tiene una muy buena camada de futbolistas. Pero Aguinaga considera que el mayor problema del conjunto sudamericano es su faceta ofensiva.

“Ecuador es similar (a México), aunque tiene una mejor camada de jugadores. Tiene muy buen equipo. Sin embargo, el entrenador (Sebastián Beccacece) se ha enfocado mucho en lo defensivo y ha descuidado lo ofensivo. Espero que para el Mundial pueda corregir esos detalles, manteniendo esa fortaleza defensiva”, explicó.

La selección ecuatoriana está en el grupo E del Mundial. Los sudamericanos se medirán a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Ecuador buscará superar su mejor participación en mundiales. En la Copa del Mundo de Alemania 2006 fueron eliminados por Inglaterra en los octavos de final.

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