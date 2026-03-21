Raúl Jiménez, el mejor cobrador de penaltis en la historia de la Premier League

Raúl Jiménez sigue reafirmando el gran momento que atraviesa en el Fulham de la Liga Premier de Inglaterra al colocarse como el ejecutor de penales más efectivo en la historia de la prestigiada competencia inglesa al anotar este sábado el penal número 14 en la misma cantidad de ejecuciones.

Jiménez simplemente colocó su nombre en los libros de la historia de la Premier League, superando a delanteros de la talla del francés Yaya Touré, el búlgaro Dimitar Berbatov, el británico Cole Palmer y el inglés Matt Le Tissier.

Raúl Jiménez still holds the best 100% penalty record in Premier League history.



After scoring against Burnley, he dedicated the goal to his father who sadly passed away recently 🤍 pic.twitter.com/ufZiDhV9fR — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 21, 2026

Cabría señalar que la marca histórica de Jiménez se refiere a su efectividad, con 14 disparos anotados en el mismo número de intentos, pero sin duda hay otras figuras que también se han destacado en efectividad como en cantidad, como el caso de Matt Le Tissier, así como Cuauhtémoc Blanco, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La efectividad del “Lobo Mexicano”

Para no ir más lejos, el “Lobo Mexicano”, con el penal que firmó el 3-1 sobre el Burnley, llegó a 14 goles en el mismo número de ejecuciones para un porcentaje perfecto de efectividad que lo coloca oficialmente como el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League, superando la marca del francés Yaya Touré, quien en el ataque del Manchester United se convirtió en un letal cobrador de penales.

No hace mucho, la relación de cobradores más efectivos de esta competencia era liderada por el francés, quien hasta antes de su retiro dejó cifras de 11/11, pero la sangre fría del delantero de la selección de México dejó atrás esta marca con un 14/14.

Cool as you like! 🥶



Raul Jimenez extends his perfect Premier League penalty record to 14/14! 🎯#FFC pic.twitter.com/xabXq7kfa3 — Sleeper Football (@SleeperFooty) March 21, 2026

Jiménez ha marcado toda una época con sus disparos de tiro penal con un estilo inconfundible al hacer una pausa antes de pegarle al esférico y sobre todo, adelantándose a los movimientos del arquero que los dejan fuera de la posibilidad de impedirle hacer efectiva la ejecución.

Otros jugadores importantes que han sido superados por el rendimiento del mexicano son el británico Cole Palmer y también de jugadores históricos como el francés Thierry Henry.

Jiménez, con el mejor promedio de efectividad

Cabría aclarar que el inglés Matt Le Tissier tiene un promedio global de (98% efectividad) en el mundo, superando incluso al mexicano Cuauhtémoc Blanco (71/73 marcados), quienes han destacado por su precisión, mientras que Cristiano Ronaldo (150+) y Lionel Messi (108+) lideran en cantidad total de goles anotados.

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