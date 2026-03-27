Rui Patricio recuerda la preocupación que sintió por la lesión de Raúl Jiménez

Portugal y México se enfrentarán este sábado 28 de marzo en el mítico estadio azteca. Raúl Jiménez es el principal rostro conocido de la selección mexicana. Jiménez ha jugado con un par de futbolistas del conjunto portugués. Uno de ellos es Rui Patricio, experimentado guardameta que tuvo palabras de elogio sobre el delantero del Fulham.

Rui Patricio fue compañero de Raúl Jiménez en el Wolverhampton de la Premier League. El guardameta portugués estuvo en el club cuando Raúl Jiménez tuvo un fuerte choque de cabezas con David Luiz que le produjo una fractura de cráneo en 2020. Patricio recordó la crudeza del momento.

“Eso ocurrió delante de nosotros y verlo así, en ese estado, fue muy duro. Después seguimos con el partido. Más tarde vimos cómo recuperaba fuerzas; es decir, cuando empezó a recuperarse, estaba allí con nosotros. Es un ejemplo para todos nosotros, la fuerza que tuvo para recuperarse, cómo está hoy, es un ejemplo“, recordó Rui Patricio en unas declaraciones difundidas por Récord.

Después de nueve meses de ausencia mientras se recuperaba de la cirugía, Raúl Jiménez volvió a las canchas, pero con una protección craneal. Esto fue un ejemplo de superación para Rui Patricio y sus compañeros del Wolverhampton.

“Nos llevábamos bien fuera del fútbol. Y sin duda es un ejemplo después de lo que pasó. Fue un ejemplo para todos nosotros. Verlo ahora jugar, tal y como está, es un referente mundial como delantero, es muy bueno (…) Es decir, es muy bueno verlo jugar como lo hace ahora, la evolución que ha tenido, la fuerza que ha demostrado para recuperarse de lo que pasó. Es un ejemplo para todos nosotros y es muy bueno verlo así“, recalcó.

Referente de México

A pesar de que México ha tenido grandes representantes mexicanos en Europa como Hirving Lozano y Santiago Giménez, Raúl Jiménez ha sido uno de los futbolistas que se ha mantenido constante en la Premier League. Rui Patricio calificó a su excompañero como un gran referente.

“Es un jugador referente para la selección mexicana y probablemente va a ayudar mucho al equipo porque es un jugador con mucha calidad y también cuenta con otros jugadores de gran calidad, pero sin duda, Raúl es un referente para cualquier conjunto“, concluyó el veterano guardameta portugués.

México y Portugal se enfrentarán este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, mejor conocido como el Estadio Azteca. Esta será una buena oportunidad para que el conjunto de Javier Aguirre se mida ante una de las selecciones que podría animar la Copa del Mundo de 2026.

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