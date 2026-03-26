Sebastián Jurado entra en el radar del fútbol de Inglaterra

El fútbol mexicano sigua llamando la atención de clubes europeos. Sebastián Jurado, arquero de los Bravos de Juárez, estaría en el radar de un conjunto de Inglaterra. El prestigioso Queens Park Rangers querría sus servicios.

Según informaciones de Mediotiempo, el conjunto inglés estaría tras la pista de Sebastián Jurado. El guardameta mexicano ha recibido una buena cantidad de goles en la temporada, pero está en un modesto club de la Liga MX.

“De acuerdo con fuentes consultadas por mediotiempo, el Queens Park Rangers de Inglaterra que hoy juega en la Championship (Segunda División del futbol británico), es uno de los clubes que tiene en cartera al mexicano para reforzarse en busca de competir por la Premier League“, informa el reporte.

🫡¡CAPITÁN JURADO!



Así fue la emotiva arenga de Sebastián Jurado a sus compañeros de 🐎Bravos, previo a ganar a #Mazatlán en la jornada 1.



📹 @fcjuarezoficial

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El conjunto inglés se prepara para volver a la Premier League, pero todo parece indicar que pasará un año más en la Championship. El QPR está en el puesto 12 de la clasificación general. Con 15 victorias, 8 empates y 16 derrotas, el conjunto británico está a más de 20 puntos del liderato.

Una opción en México

El reporte también informa que Sebastián Jurado también podría dar un salto importante en su carrera, pero dentro del fútbol mexicano. Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, Jurado surge como una alternativa al arco de las Águilas del América.

Entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, Jurado ha defendido el arco de Juárez en 32 compromisos. El guardameta mexicano ha recibido 54 goles en 2,880 minutos dentro del campo. Jurado ha dejado su portería imbatida en 3 ocasiones. El guardameta azteca tiene un contrato vigente con su club hasta diciembre de 2027.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 CONFIRMED: Championship side, Queens Park Rangers is eyeing a summer move for SEBASTIAN JURADO, from FC Juarez!



The English club likes the mix of quality and experience that the 28-year-old Mexican goalkeeper can bring to the team. 🧤✈️



Via @ClaroSports pic.twitter.com/qYzEx1zuMU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 25, 2026

Números de Jurado en el Clausura 2026

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