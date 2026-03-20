Diego Lainez se arrepiente de haber tomado un reto tan ambicioso en Europa

Diego Lainez está viviendo un resurgir en la Liga MX. El delantero mexicano despuntó bastante joven en México y rápidamente llamó la atención de clubes europeos. El Real Betis fue el club que adquirió los servicios de Lainez. Pero al delantero de los Tigres de la UANL no le fue tan bien en el Viejo Continente.

En octubre de 2019 Diego Lainez dejó a las Águilas del América para iniciar su primera experiencia en el Real Betis de LaLiga de España. En una conversación con Nahuel Guzmán en el podcast “Miro Atrás”, Lainez reconoció que tomó una decisión arriesgada y le pudo haber dado otro giro a su carrera.

“No cambiaría lo que viví porque fui muy feliz (en Betis), me sirvió mucho, aprendí muchísimo, pero si tú lo ves ya hoy en día muy lejos y analizas todo, yo creo que lo más lógico hubiera sido ir a Ajax, es un proceso más natural, que te sigues formando ahí”, dijo Lainez para el podcast.

En sus primeros pasos con las Águilas del América, Diego Lainez llamó la atención del Real Betis y del Ajax de Ámsterdam. La Eredivisie es de los llamados “torneos trampolín” que le permite a los jugadores llegar a torneos más competitivos dentro de Europa.

Diego Lainez en el Real Betis

Los primeros pasos de Diego Lainez en el Real Betis fueron positivos. Manuel Pellegrini, estratega del club, usaba con bastante frecuencia al delantero mexicano. Sin embargo, “Factor” fue perdiendo su regularidad dentro del club.

En términos generales, Diego Lainez jugó 72 partidos con el Real Betis. Durante poco más de 2,600 minutos dentro del campo, Lainez convirtió 4 goles y concedió 6 asistencias.

Diego Lainez tuvo una segunda oportunidad en Europa con el Sporting Braga de Portugal. Sin embargo, el delantero mexicano no tuvo muchas oportunidades dentro del conjunto portugués. El mexicano marcó dos goles y concedió dos asistencias en su último paso en el Viejo Continente.

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