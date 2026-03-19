Javier Mascherano reacciona al nuevo fracaso del inter Miami

En la Liga de Campeones de la Concacaf acaba de ser eliminado uno de los favoritos. El Inter Miami no pudo pasar del empate en su duelo contra Nashville SC 1-1. Javier Mascherano asumió la responsabilidad de este resultado en el Chase Stadium. El Inter Miami se despide de la competición.

En el duelo de ida, Nashville SC y el Inter Miami empataron sin goles. La vuelta, en casa del Inter Miami, todo parecía indicar que el conjunto de Javier Mascherano tenía todo para trascender en la Concachampions.

En el minuto 7 de partido, Lionel Messi anotó su gol 900 en el fútbol profesional. Esta anotación tempranera hacía pensar a los aficionados del club que sería otra noche histórica. Sin embargo, un gol de Cristian Espinoza al minuto 74 le interrumpió la fiesta a las “Garzas”.

“Es una noche muy triste y de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de poder avanzar en la competición, que fue muy pareja. Hoy estuvimos en el marcador y tuvimos algunas opciones para convertir algún gol más, sobre todo en la primera parte”, dijo Mascherano tras el encuentro.

A pesar de que estaban en desventaja, Nashville no se desesperó. El conjunto visitante continuó con su plan de contener a una ofensiva del Inter Miami que remató hasta seis veces al arco de Brian Schwake. Las “Garzas” se adueñaron de la posesión. Pero el conjunto visitante solo necesitó un remate al arco en todo el partido para asegurar su pase a los cuartos de final de la competición.

“El rival empezó a tapar muy bien las opciones que teníamos por dentro. Con la entrada de David, lo que queríamos era ir por fuera, desbordar y llenar el área con más gente. Pero con la desesperación y un rival que te hace todo más lento, prácticamente no tuvimos opciones”, analizó el estratega argentino tras el partido.

Inter Miami sin Concachampions

El Inter Miami no ha podido conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf. En la edición de 2024, el conjunto estadounidense fue eliminado por Rayados de Monterrey en un global de 5-2; en la temporada de 2025 fueron eliminados en semifinales por Vancouver Whitecaps con un global de 5-1 y en esta edición se marcharon en los octavos de final. Este trofeo se le ha hecho esquivo a Lionel Messi y David Backham.

Nashville SC eliminate Inter Miami in the Concacaf Champions Cup round of 16 on away goals after a 1-1 draw 😲 pic.twitter.com/7uLDoFT75X — B/R Football (@brfootball) March 19, 2026

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