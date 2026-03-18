Los memes hunden a Estados Unidos tras perder la final del Clásico Mundial

Ante más de 36,000 personas en el loanDepot Park de Miami, Venezuela venció 3-2 a Estados Unidos y se quedó con el primer Clásico Mundial de su historia. El conjunto venezolano dejó en el camino al último campeón (Japón) y al gran favorito (Estados Unidos). Los memes reseñaron el triunfo venezolano.

En un duelo cerrado de poco movimientos en las bases, Venezuela logró mantener a raya a una ofensiva estadounidense que solo pudo conectar tres hits, uno de ellos el jonrón de Bryce Harper que empató el juego en la novena entrada.

Solo hubo un pestañeo del pitcheo venezolano. Daniel Palencia fue el encargado de ponerle el candado a la final después de retirar por la vía rápida a Kyle Schwarber, Gunnar Henderson y Roman Anthony. De hecho, Palencia lanzó su último pitcheo a 101.2 MPH, este es el lanzamiento más rápido con el que se ha finalizado una final en la historia del Clásico Mundial.

El pitcheo venezolano tuvo la segunda mejor efectividad colectiva de todo el torneo con un sólido 2.45. Además, el conjunto venezolano solo cometió 2 errores en todo el campeonato. Las claves de la victoria junto con el cuerpo de relevistas.

Esta edición del Clásico Mundial se registrará en la historia del béisbol venezolano. Hasta la edición de 2026, la mejor participación de Venezuela había sido en la edición de 2009 bajo la dirección técnica de Luis Sojo. El conjunto venezolano cayó en semifinales ante Corea del Sur en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Los mejores memes del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial

Aaron Judge en cada torneo que juega 😂#worldbaseballclassic pic.twitter.com/DID8jdmukU — LMB memes (@LMB_memes) March 18, 2026

Venezuela entrando al grupo de los Campeones Mundial de Béisbol.

🇯🇵Japón ⭐️⭐️⭐️

🇩🇴Dominicana ⭐️

🇺🇸USA ⭐️

🇻🇪Venezuela ⭐️#worldbaseballclassic pic.twitter.com/uxxR8VDI3W — LMB memes (@LMB_memes) March 18, 2026

Así se le gana a Estados Unidos pic.twitter.com/Qt3YsK1M32 — Jesús Colina (@colinamanucci) March 18, 2026

Toda Latinoamérica Unida apoyando a Venezuela en la final de Clásico Mundial.#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/zhpTIWPg8Z — LMB memes (@LMB_memes) March 18, 2026

Live look at the hitters in the USA dugout pic.twitter.com/8DmojQKyvo — swilly ☻ (@swillysports) March 18, 2026

Aaron judge when his team needs him most pic.twitter.com/oTYdDmyQ1n — proud ranger fan (@RangerApologist) March 18, 2026

Aaron Judge in the clutch pic.twitter.com/rcIgmbxvnN — mikey (@DaMookShow) March 18, 2026

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Every on Team USA maybe except bryce pic.twitter.com/GIXz3fYc8q — RedLien (@exlaws24) March 18, 2026

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