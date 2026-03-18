Maikel García: “Venezuela es el número uno, los demás que se arreglen”

Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol. El conjunto venezolano conquistó el primer Clásico en su historia bajo la atenta mirada de más de 37,000 aficionados en el loanDepot Park de Miami. Maikel García fue el MVP del torneo y le mandó un mensaje a quienes subestimaban a Venezuela.

En un duelo de poca producción ofensiva, Maikel García se fue de 4-2. El pelotero de los Kansas City Royals también demostró su solidez defensiva en la tercera base. A pesar de que Bryce Harper logró un empate de libreto con un jonrón en la octava entrada, el bateo oportuno de Eugenio Suárez trajo la carrera del triunfo de Venezuela en los pies de Javier Sanoja.

Maikel García fue el MVP del torneo. El infielder venezolano fue aclamado por el público presente en el estadio y decretó, desde antes de que finalizara el compromiso, su candidatura como jugador más valioso. Maikel García jugó los 7 encuentros de Venezuela en los que aportó su buena defensa y con el madero colaboró con 10 hits, 5 carreras anotadas, 2 dobles, 1 jonrón y dejó un promedio de bateo de .375 (1.125 de OPS). García fue el líder en carreras anotadas del torneo.

“La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, , los demás después que se arreglen“, dijo el pelotero venezolano en una entrevista en medio de la celebración por la obtención del campeonato.

Dios esto se prendió, Maikel García:



“La próxima vez que hagan un ranking del clásico mundial, Venezuela es el número 1, los demás que se arreglen”.



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Venezuela no era el favorito

Las picantes declaraciones de Maikel García surgen en respuesta a los “Power Rankings” armados antes del inicio del torneo. La MLB.com difundió una lista que enumeraba a las selecciones con mayor posibilidad a quedarse con el campeonato. Venezuela no estaba en el podio.

En un ejercicio realizado por 20 analistas y periodistas de béisbol, la MLb.com publicó los resultados de sus predicciones. Japón era el gran favorito seguido de Estados Unidos; República Dominicana ocupaba el tercer puesto del Ranking. El conjunto venezolano estaba en el cuarto puesto por encima de México. De hecho, Italia estaba en el puesto 12 y terminaron llegando hasta semifinales.

“Estoy orgulloso de ser parte de este grupo y estoy orgulloso de representar a 30 millones de venezolanos en mi país (…) Solo pensaba en lo que iba a pasar después de que ganáramos el juego. Tenía total confianza en nuestro cerrador y sabía que íbamos a ganar este juego”, agregó Maikel García.

Con esta victoria Venezuela conquista su primer Clásico Mundial. En 2023 el conjunto venezolano había sido eliminado por Estados Unidos en los cuartos de final. El conjunto sudamericano superó su mejor registro que consiguió en 2009 (tercer lugar). Una noche dominante en la que Aaron Judge tendrá que regresar a sus actividades en la MLB luego de recibir tres ponches del pitcheo venezolano en la gran final.

Aaron Judge is 0 for 4 with three strikeouts pic.twitter.com/ZNRkBcEFiV — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 18, 2026

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