Eugenio Suárez y el batazo histórico en la final del Clásico Mundial que le dio el título a Venezuela

El loanDepot park de Miami se vistió de gala para vivir una emocionante final del Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Venezuela se llevó el triunfo por 3-2 ante Estados Unidos y conquistó su primer Clásico. Eugenio Suárez conectó un doblete en la novena entrada que le dio el trofeo a Venezuela.

Fue un gran duelo de pitcheo en el loanDepot park. El combinado que estuviese al pendiente de los pequeños detalles se iba a quedar con un triunfo en un juego de nueve hits y de sólida defensa sin errores. Los batazos oportunos serían determinantes. Aunque el jonrón de Bryce Harper en el cierre del octavo puede contarse como uno, la respuesta de Eugenio Suárez fue la que definió el título.

En la parte alta del noveno inning, Estados Unidos tenía el factor anímico de su lado tras el épico empate. Garrett Whitlock era el encargado de enfrentar a unos bateadores venezolanos que se habían mantenido al margen en el encuentro. En su primer turno, Whitlock perdió a Luis Arráez con un boleto. Omar López no quería entradas extras y puso a Javier Sanoja como corredor emergente.

Omar López fue agresivo en la novena entrada y puso a correr a Sanoja quien pudo llegar a segunda con su robo de base. Todo era favorable para que Eugenio Suárez conectara el hit que le permitiría a Venezuela irse al frente en el marcador. Un changeup de Whitlock que se quedó en el medio del plato fue aprovechado por Suárez que conectó un batazo entre el jardín izquierdo y el central. El doble de Suárez le permitió a Sanoja anotar la carrera que significó el campeonato para el conjunto venezolano.

EUGENIO SUÁREZ PUTS TEAM VENEZUELA AHEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/LtpLdYII5f — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

“Estuvimos juntos todo el tiempo. No somos solo compañeros, somos familia. Este equipo es increíble. Somos una familia aquí. Por eso jugamos con pasión, con amor… porque sentimos la camiseta. Sentimos a nuestro país frente a nosotros. Por eso esto significa mucho para nosotros como jugadores, como personas, como seres humanos y como venezolanos. Ahora somos los campeones“, dijo Suárez para Fox Sports.

Una “revancha” que otorga un Clásico

Eugenio Suárez y Omar López tuvieron una pequeña “revancha” en una misma edición del Clásico Mundial de Béisbol. En el juego contra República Dominicana, Venezuela estuvo muy cerca de darle la vuelta al marcado en el noveno episodio. Con el duelo 7-5 en el marcador, un out y hombres en posición anotadora, Omar López decidió darle la confianza a Salvador Pérez, su receptor y capitán, para que diera el batazo que mantuviera con vida a Venezuela en aquel compromiso.

Lo particular de este caso es que Salvador llegaba a ese turno con una noche de 4-0. En el banquillo estaba Eugenio Suárez. Para mala fortuna del conjunto venezolano, Salvador Pérez bateó para doble play y Venezuela cargó con la derrota. Entre las críticas más contundentes sobre Omar López resonaba su decisión de no darle la oportunidad a Suárez.

Salvador Perez grounds into a game-ending double play. Dominican Republic hangs on to win! pic.twitter.com/SagJnUuAMA — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 12, 2026

Dos juegos después, Eugenio Suárez respondió en la novena entrada; en el momento oportuno. Este batazo quedará para la historia en un impecable Clásico Mundial de Venezuela. Sin mucho ruido y con varias restricciones, el béisbol venezolano por primera vez conquista uno de los trofeos que ponían en tela de juicio su estatus de “potencia mundial”.

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