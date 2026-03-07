Javier Mascherano se califica como un “espectador de lujo” al ver a Messi desde el banquillo

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que Lionel Messi, quien selló la victoria de su equipo con un doblete la pasada jornada, es “un jugador único”, y destacó la suerte que tiene de haber vivido, primero como jugador y ahora como entrenador, muchos de sus goles.

“He tenido la suerte de poder ver la mayoría o muchos de los goles que ha convertido. Eso es un privilegio. (…) Son una locura las cifras, Leo es un jugador único“, dijo el preparador argentino en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado contra el D.C. United.

“Soy un espectador de lujo“, resumió Mascherano. Un doblete de Messi selló la remontada de ‘Las Garzas’ el pasado domingo en el derbi regional contra el Orlando City. Del 2-0 al descanso se pasó al 2-4 definitivo para el Inter Miami.

Para el partido contra el D.C. United, el Inter Miami viajó antes de tiempo a la capital estadounidense, puesto que fue invitado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para una recepción en la Casa Blanca como vigente campeón de la MLS.

Al respecto, Mascherano destacó que la visita, realizada ayer, respondió a cuestiones de protocolo en Estados Unidos, donde es habitual que los equipos profesionales y universitarios campeones sean recibidos por el presidente.

“Vinimos y cumplimos con algo protocolario. (…) Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo”, señaló el técnico. Y agregó que la interacción del equipo con Trump se limitó a “lo que se vio por televisión, no hubo mucho más que eso”.

