Donald Trump cree que Messi fue mejor que Pelé en la visita de Inter Miami a la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una más de sus polémicas comparaciones que el astro argentino Lionel Messi sería mejor que el histórico brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” en el marco de la visita que realizó el campeón de la MLS Inter Miami a la Casa Blanca.

Encabezados por la famosa “Pulga” el equipo de las Garzas de la Florida hizo una visita oficial al recinto oficial de los presidentes de la Unión Americana como campeones del fútbol estadounidense en la temporada 2025 y en donde la presencia del líder de la selección argentina acaparó los ojos del mundo en su esperada reunión con el polémico mandatario de los estadounidenses.

En dicho evento, Trump no perdió oportunidad de hablar de los conflictos que enfrenta a nivel mundial con Irán, Venezuela y Cuba, en este nuevo reacomodo geopolítico que sufre el panorama mundial y en donde las críticas han arreciado para el mandatario de los Estados Unidos, como preámbulo al evento social con el equipo de Miami, en donde reiteró con otra de sus frases acostumbradas: “Nos gustan los ganadores”.

La comparación con Pelé

Trump también aprovechó el evento para recordar el paso del histórico tricampeón mundial brasileño Pelé en el fútbol de los Estados Unidos, en lo que podría ser una de las primeras referencias de este deporte en la Unión Americana con el Cosmos de Nueva York en la década de los 70.

🇺🇸 | La reacción de Messi mientras el presidente estadounidense Donald Trump está hablando sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán. pic.twitter.com/xPDvBnfjq9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 5, 2026

El recordatorio de Trump también vino acompañado de la comparación del amazónico con Messi y donde expuso que tal vez el astro argentino era mejor, sobre todo por la última referencia del título mundial que logró la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

“Vi jugar a Pelé y era muy bueno. No sé, pero quizás sos mejor que Pelé, pero era muy bueno. ¿Pero quién es mejor: Pelé o Messi? Creo que vos sos mejor, pero Pelé era muy bueno”, dijo y despertó las risas del auditorio.

El mandatario de los Estados Unidos también tuvo palabras muy elogiosas para Leo. “Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó. Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Por eso es un gran placer. Siendo honesto, había una gran presión puesta en vos que en cualquiera que conozca. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste, es impresionante, así que felicitaciones”.

President Trump hosts 2025 MLS Cup Champions Inter Miami at the White House. pic.twitter.com/eLR1O3QcLu — ESPN FC (@ESPNFC) March 5, 2026

Seguir leyendo:

– Trump quita a Kristi Noem del DHS y nombrará al senador Mullin

– Lionel Messi firma doblete y rescata al Inter Miami en el Derbi de Florida ante Orlando City

– Celeste Arantes, madre de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, falleció a sus 101 años





