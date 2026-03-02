Lionel Messi firma doblete y rescata al Inter Miami en el Derbi de Florida ante Orlando City

El argentino Lionel Messi volvió a ser decisivo en la MLS. Con un doblete y una asistencia, lideró la remontada del Inter Miami para imponerse 2-4 al Orlando City en el Derbi de Florida, consiguiendo así la primera victoria de la temporada para el actual campeón.

El triunfo tuvo un sabor especial: Orlando nunca había perdido como local ante el Inter Miami en competición oficial. Pero esta vez apareció Messi para cambiar la historia.

Así fue el doblete de golazos que se mandó Messi para ganar el partido ante Orlando City.🤩⚽️🐐

Doblete de Messi hoy: golazo y tiro libre decisivo al minuto 90

El doblete de Lionel Messi incluyó un espectacular disparo desde fuera del área que se coló en la escuadra y un gol de tiro libre al minuto 90, en el que el guardameta rival pudo hacer más para evitar la anotación.

Antes, al 85’, el venezolano Telasco Segovia había adelantado a las ‘Garzas’ tras asistencia del propio Messi, borrando los fantasmas de la derrota 3-0 ante el LAFC en la primera jornada.

La falta que derivó en el tanto definitivo fue provocada por un agarrón sobre Messi, acción que significó la segunda amarilla para Colin Guske y dejó al Orlando con diez hombres en el cierre del partido.

Remontada del Inter Miami: de 2-0 al 2-4

El partido fue una montaña rusa. En el primer tiempo, el Inter Miami volvió a exhibir fragilidad defensiva. Una pérdida de Rodrigo De Paul en salida permitió el primer tanto del Orlando, con intervención poco resolutiva del arquero Dayne St. Clair.

Al minuto 24, el argentino Martin Ojeda firmó el 2-0 con un remate cruzado con el exterior de la zurda, silenciando momentáneamente a la afición visitante.

Pero tras el descanso, el equipo reaccionó con carácter. El argentino Mateo Silvetti, que ingresó desde el banquillo, descontó con un derechazo, y luego apareció Messi con un golazo desde fuera del área para empatar 2-2 en apenas quince minutos.

Orlando estuvo cerca del tercero con un cabezazo del esloveno David Brekalo que se estrelló en el poste, pero el golpe anímico fue para el conjunto de Miami, que cerró el duelo con autoridad.

Inter Miami sin Suárez y con la sombra de Busquets

El equipo no contó con el uruguayo Luis Suarez, baja por lesión, mientras que la ausencia del ya retirado Sergio Busquets sigue pesando en el mediocampo.

A pesar de los refuerzos de pretemporada, el Inter Miami continúa mostrando desequilibrios defensivos, aunque la capacidad de respuesta en el segundo tiempo fue la mejor noticia para el cuerpo técnico.

Próximo partido del Inter Miami en la MLS

El vigente campeón arrancó la temporada con cinco partidos consecutivos como visitante mientras concluyen las obras del Miami Freedom Park.

En la tercera jornada, visitará al DC United en la capital estadounidense, en un duelo clave para consolidar su recuperación.

