Mascherano se enojó por la polémica que generó la visita de Inter Miami a la Casa Blanca

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, reaccionó con enojo a las críticas que generó en redes sociales la visita de las Garzas, actuales campeones de la Major League Soccer (MLS) a la Casa Blanca, al señalar que acudieron por obligación debido a su papel de monarcas del fútbol norteamericano.

Mascherano explicó que la presencia del equipo nunca tuvo tintes políticos, sino que formó parte del protocolo que tiene la Liga para los campeones de la Liga y que incluye una visita a la residencia oficial del presidente de la Unión Americana y la convivencia con el actual titular del gobierno.

🚨 Javier Mascherano talks about on White House meeting:



"We were told the visit would simply be to congratulate us on our title and that we’d only talk about football, but that’s not how it turned out.



"We arrived early, waited, saw very little of the White House, and only…

El estratega del Inter Miami respondió que: “Solo cumplimos con el protocolo”, pero frente a la insistencia respecto a la polémica que levantaron los comentarios de Donald Trump comparando a Lionel Messi con Pelé, pero sobre todo la presencia del equipo estadounidense al titular del gobierno de Estados Unidos a tan poco tiempo para el Mundial, Mascherano respondió con molestia que pensaba que solo se hablaría de fútbol en su encuentro con los medios.

Mascherano reveló que solo cumplían con el protocolo, que es una tradición ir a la Casa Blanca por ser el equipo campeón de la MLS y que es un dato que al parecer a muchos se les olvidó, por eso el motivo de tanta polémica alrededor del equipo de Miami.

“Se planeó hace mucho tiempo”, dijo el estratega del cuadro de la Florida y también explicó que la visita se planeó desde hace tiempo aprovechando la visita que hicieron a Washington para jugar un partido de la Liga este fin de semana contra el DC United.

“Estuvimos allí unas horas, pudimos ver un poco de la Casa Blanca, no mucho, lo que pudimos. El contacto con el presidente Trump fue lo que se vio en la televisión, no mucho más que eso”, destacó el estratega.

Para finalizar, expuso que no veía el caso de tanta polémica, pues al final de cuentas todo lo que aconteció fue parte del protocolo de una obligación que debieron cumplir en su papel de monarcas de la MLS.

“Tuvimos que cumplir con la obligación, pero la realidad es diferente a la de ayer, que no tiene nada que ver con nuestro lado deportivo”, concluyó.

🚨 Watch: More glimpses from the White House visit of Inter Miami, the reigning MLS champions. 🇺🇸



At the end, Rodrigo De Paul jokes that he's No.1 and Lionel Messi is No.2. 😂🐐

En redes sociales se generaron muchas críticas por acudir a saludar a Donald Trump sin importarles el momento que vive el mundo en su reacomodo geopolítico, como la ofensiva bélica a Irán, entre otras polémicas decisiones y acciones que ha emprendido el titular del ejecutivo norteamericano.

