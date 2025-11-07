Javier Mascherano polemiza con periodistas por suspensión de Luis Suárez

Javier Mascherano no permitió que se encasillara a Inter Miami como un equipo indisciplinado a raíz de la suspensión de oficio de la MLS sobre Luis Suárez y en una rueda de prensa se vio envuelto en una polémica charla con los periodistas que tuvieron otra visión de la sanción impuesta al delantero uruguayo.

Inclusive el estratega argentino del equipo de las Garzas, fue exigente en el tema de no encasillar a su escuadra como un equipo violento y retó que le mostrarán el número de expulsiones que sufrieron a lo largo de la temporada.

🗣️"No montemos de todo esto un circo, porque fue solo una vez en Seattle. Pero no somos un equipo que monta batallas campales en todos los partidos".



Mascherano se mantuvo firme y respondió contundentemente a las críticas sobre Luis Suárez❌⚽️



📰Más detalles:… pic.twitter.com/QadFkLaq3r — AS USA Latino (@US_diarioas) November 7, 2025

“¿Cuántos jugadores hay en la MLS?, pero te puedo decir que hemos tenido una expulsión en Houston y después la revocaron y bueno, después lo que pasó en Seattle y dijimos claramente que nos habíamos equivocado, pero después no recuerdo otra.

Pero no montemos de todo esto, un circo, pero fue una sola vez en sea y después hay jugadas y expulsiones de más jugadores. El fútbol es un deporte de contacto, y donde muchas veces, pero no somos un equipo que monte batallas campales, todos los partidos”.

Mascherano, por esa razón, expuso que están pendientes de no ser víctimas de expulsiones en los partidos de playoffs: “Porque solemos tener conversaciones en que debemos tener la cabeza fría, porque podemos perjudicarnos y hoy es un caso, pero ya está y hay que mirar para hacia adelante”.

La suspensión de Suárez: un precedente negativo

Respecto al precedente negativo que sentará la sanción de oficio de Luis Suárez, después de que en el propio partido el árbitro y el VAR, no vieron nada ilegal en la jugada que le costó la suspensión de un partido que le aplicó el Comité Disciplinario de la Major League Soccer (MLS).

“Primero creo que el club fue claro en el comunicado que hizo el otro día, creo que en el club todos vamos sobre la misma línea, la verdad que esto es un tema personal mío, es mi opinión personal y me pareció muy raro.

“Es una jugada que está en el VAR y fue revisada en su momento en el VAR en tiempo real y no sugirió ninguna sanción, ni de parte del árbitro ni del VAR, pero bueno, las, reglas de la MLS son de esta manera, aceptamos como dijo el club, pero no las compartimos, pero si aceptamos y respetamos la decisión, pero esperemos que el reglamento sea para todos igual”, destacó el estratega argentino.

Y destacó que: “No soy un historiador de la MLS, para saber si hay un precedente en playoffs y que por oficio se suspendió a un jugador. ¿Ustedes tienen ese precedente?, por qué se crea un precedente, si es la primera vez, pero si es la primera vez que se sanciona un jugador por oficio, no dentro del partido, crea un precedente, creo que de eso está hablando el club en el comunicado”.

Seguir leyendo:

– Luis Suárez perdió la cabeza de nuevo y la MLS lo suspende por patada al hondureño Andy Najar

– Suspenden a Luis Suárez 3 partidos en la MLS por escupitajo

– Luis Suárez y Sergio Busquets con benévolas sanciones en la Leagues Cup





