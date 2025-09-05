Luis Suárez y Sergio Busquets con benévolas sanciones en la Leagues Cup

No obstante que las imágenes del escupitajo de Luis Suárez a un asistente técnico del Seattle Sounders y el puñetazo de Sergio Busquets a Obed Vargas dieron una lamentable imagen de antideportivismo, para la MLS y la Liga MX, las faltas no fueron graves al aplicarles una benévola sanción.

Lo anterior quedó de manifiesto con los seis partidos de suspensión para el delantero uruguayo y los dos para el mediocampista español Sergio Busquets, que se aplicarán en la próxima edición de la Leagues Cup generando suspicacias respecto a que si el peso específico del equipo Inter Miami con Lionel Messi como estandarte tuvo que ver en la imposición de estas sanciones.

Inter Miami striker Luis Suárez has been given a six-game suspension by the Leagues Cup Organizing Committee for spitting at a Seattle Sounders staff member following Sunday's Leagues Cup final. pic.twitter.com/dIochWJxDX — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2025

Cabe señalar que el torneo por ser compartido en forma conjunta entre la MLS y la Liga MX, habría que cuestionar cuáles fueron los argumentos para imponer estas sanciones que han generado el rechazo general en las redes sociales y en los medios de comunicación al considerar que no se apegan a los hechos que acontecieron al final de este certamen.

Lo cierto es que las sanciones parecen demasiado suaves por todo los lamentables sucesos con imágenes impactantes al final del juego y en donde el colofón negativo fueron las acciones de Suárez y Busquets, sobre todo por la imagen de figuras internacionales que llegaron a la Major League Soccer para consolidar su crecimiento.

Los detalles de las sanciones

En el comunicado se establece que Luis Suárez fue reportado en la cédula del árbitro por propinar un escupitajo a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders, siendo acreedor a una sanción de seis partidos de suspensión.

Mientras que a Sergio Busquets lo reportaron por conducta violenta y al no existir en el reglamento de sanciones de la FIFA, la palabra agresión fue reportado por conducta violenta, no obstante el puñetazo que le propinó al mexicano Obed Vargas.

Lo increíble del asunto es que su compañero Tomás Avilés fue reportado con la misma causal, pero el fue suspendido tres partidos, dando una imagen de que las estrellas de la MLS no se les puede tocar con el pétalo de una rosa, porque de lo contrario las sanciones habrían sido similares.

Mientras tanto, a los integrantes del Seattle Sounders solo se registró un castigo y este fue para el auxiliar técnico Steven Lenhart, quien deberá parar 5 partidos “por conducta violenta”. Cabe señalar que las sanciones solo tendrán efecto en la Leagues Cup, por lo que en el resto del torneo 2025 de la Major League Soccer, los sancionados podrán tener actividad normal.

🚨 [OFICIAL] Luis Suárez recibió 6 partidos de suspensión por escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders.



⚠️ La pena aplicar SOLO a partidos de la Leagues Cup, por lo que podrá jugar en la MLS.pic.twitter.com/eSWmSixRhD — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 5, 2025

Las sanciones

De esta forma, el comité disciplinario de la Leagues Cup impuso estas sanciones que solo tendrán efecto en esta competencia el año venidero:

Luis Suárez: 6 juegos

Sergio Busquets: 2 juegos

Tomás Avilés: 3 juegos

Auxiliar del Seattle Steven Lenhart: 5 juegos

