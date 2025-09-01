Aficionados de Inter Miami y Seattle Sounders se enfrentaron violentamente tras la final de Leagues Cup

El final de la Leagues Cup dejó un saldo de tensión dentro y fuera de la cancha. El Inter Miami, que buscaba darle a Lionel Messi su título número 47, cayó de manera contundente 3-0 frente a los Seattle Sounders en el estadio Lumen Field, resultado que desató frustración entre jugadores y también aficionados.

Al término del encuentro, la situación se salió de control. Primero fueron los futbolistas quienes se enfrascaron en empujones y discusiones, con Luis Suárez como protagonista de un gesto polémico al escupir a un miembro del cuerpo técnico de Seattle.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

El incidente quedó registrado por las cámaras de Apple TV y rápidamente se viralizó. Sergio Busquets también estuvo presente en la trifulca, aunque su papel fue más de contención.

Pelea en las gradas y en las calles

Lo que comenzó dentro del campo se trasladó a las afueras del estadio. Videos difundidos en redes sociales muestran a seguidores de ambos equipos lanzándose conos de tránsito, cestos de basura y palos, además de intercambiar golpes en medio del desorden. En las imágenes se observan camisetas de los dos clubes, confirmando que la violencia fue protagonizada por hinchas de Seattle y de Miami.

More and more videos are surfacing of the post-match chaos after Seattle trounced #InterMiamiCF in the Leagues Cup final.



Fans were seen fighting after the match, throwing cones and other objects.



Once again, what a mess.#Sounders #LeaguesCup2025 #SeattleSoundersFC#Messi𓃵… pic.twitter.com/BuqZaYkdT8 — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) September 1, 2025

Sobre esta pelea callejera, hasta ahora, no se han confirmado reportes oficiales de heridos de gravedad. El ambiente de fiesta que se esperaba en Seattle tras la victoria se tornó en caos en ciertos sectores próximos al estadio, empañando la celebración del conjunto que se proclamó campeón de la Leagues Cup.

Reacciones en rueda de prensa

En conferencia posterior, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que no presenció lo sucedido en la tangana que se dio dentro del campo de juego: “A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, declaró.

Del otro lado, Brian Schmetzer, entrenador de los Sounders, recalcó que el verdadero foco debía ser la actuación de su equipo: “Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación de los Sounders. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido”.

A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders 😱 pic.twitter.com/7qc31GKnW4 — Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025

Más allá de la polémica, el cuadro de Seattle fue muy superior en lo futbolístico. Con anotaciones de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock, los Sounders levantaron el trofeo y confirmaron su dominio en la final, dejando al Inter Miami y a Messi con las manos vacías en una noche que terminó marcada por la violencia.



