Hirving Lozano opacó estreno de Heung Min Son con LAFC en el BMO Stadium

Hirving Lozano guió al San Diego FC con un golazo y opacó el estreno de Heung Min Son con su público en el BMO Stadium.

El San Diego se llevó la victoria 2-1 con una remontada gracias a los goles del Chucky Lozano y Anders Dreyer.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

LAFC no pudo mantener la ventaja en el BMO Stadium

Denis Bouanga adelantó al Los Ángeles FC a los 16 minutos con una definición de primera tras un gran pase del venezolano David “La Joya” Martínez.

Bouanga llegó a 15 goles en la temporada en 25 partidos. El delantero del LAFC está en el sexto puesto de máximos goleadores en la temporadas.

San Diego respondió con un auténtico golazo del ‘Chucky’ en el primer tiempo para igualar el marcador.

Lozano controló un espectacular pase vertical del danés Anders Dreyer, entró en el área, recortó y fulminó al portero con un disparo raso de pierna derecha.

El mexicano celebró su noveno tanto en lo que va de la MLS, a la que llegó este año procedente del PSV Eindhoven.

En la reanudación, Dreyer anotó el gol del decisivo 2-1 en el minuto 66.

Son fue titular en el LAFC y disputó su primer partido en Los Ángeles. El ex del Tottenham había jugado sus primeros tres encuentros fuera de casa, contra Chicago Fire, New England Revolution y Dallas.

Ante los texanos, Son celebró su primer gol en la MLS.

San Diego FC sigue liderando la MLS

San Diego, franquicia debutante en la liga estadounidense, lidera el Oeste con 56 puntos, mientras que el LAFC es quinto, con 41.

El LAFC sigue teniendo tres partidos menos que los líderes debido a la ausencia en el Mundial de Clubes.

A San Diego le restan cinco jornadas y tiene asegurado estar clasificado a los playoffs de la MLS. El conjunto de Chucky Lozano buscará su primer título en el balompié estadounidense.

Sigue leyendo:

– Luis Suárez, envuelto en polémica tras la final de la Leagues Cup

– Seattle Sounders golean al Inter Miami y frustran a Messi en la final de la Leagues Cup

– LA Galaxy gana a Orlando City el tercer lugar de la Leagues Cup y el boleto a Concachampions