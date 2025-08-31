LA Galaxy gana a Orlando City el tercer lugar de la Leagues Cup y el boleto a Concachampions

Este domingo en el Dignity Health Sports Park había más en juego que el tercer lugar de la Leagues Cup: un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, y el LA Galaxy se adueñó de ambas cosas.

Con goles de Marco Reus y Joseph Paintsil el cuadro angelino se impuso 2-1 al Orlando City, cuyo gol del honor marcó Martín Ojeda.

Apenas al minuto 9 el Galaxy se puso arriba en el marcador, por conducto del alemán, quien finiquitó un contragolpe rematando desde el borde del área chica con la pierna izquierda.

Poetry in motion 💫 pic.twitter.com/xQhTYu7CzG — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 31, 2025

No hubo más llegadas claras para el Galaxy en el primer tiempo, mismo en el que se dedicaron a soportar los embates de los de Orlando, quienes no pudieron perforar la meta defendida por Novak Micovic.

Para la segunda mitad, el Galaxy recibió una mala noticia: Marco Reus no pudo continuar en el juego, al minuto 55 pagó los estragos de la batalla y pidió su cambio. El DT Greg Vanney, incrédulo, tuvo que dar ingreso a Julián Aude.

5 minutos más tarde, Orlando tuvo su justo premio a la insistencia, cuando Martín Ojeda conectó de volea un centro de Iván Angulo que la defensa no pudo controlar y rebotó un par de veces en el área antes de la definición.

MURIEL ➡️ OJEDA 💥 pic.twitter.com/3i1Ad5ZebR — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 31, 2025

Con los cartones emparejados y con Reus ya en la banca, el Galaxy necesitaba un nuevo héroe que les diera el boleto a la Concachampions e hiciera olvidar a su afición la desastrosa campaña que están teniendo en la MLS. Ese héroe apareció al 67, cuando Joseph Paintsil sacó un riflazo desde los linderos del área grande para vencer a Pedro Gallese y darles nuevamente la ventaja a los angelinos.

JP from outside the box 😮‍💨 pic.twitter.com/TIfNSeahsc — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 31, 2025

Orlando City intentó hasta el último momento reponerse y empatar el juego para definir desde el punto penal, sin embargo, no lograron su cometido y el Galaxy se quedó con el anhelado pase al torneo regional.

TICKET PUNCHED TO THE 2026 Concacaf CHAMPIONS CUP 🏆 pic.twitter.com/zX4zPN0wkk — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 31, 2025

