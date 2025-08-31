LA Galaxy gana a Orlando City el tercer lugar de la Leagues Cup y el boleto a Concachampions
Con goles de Marco Reus y Joseph Paintsil los angelinos se impusieron 2-1 a su rival
Este domingo en el Dignity Health Sports Park había más en juego que el tercer lugar de la Leagues Cup: un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf, mejor conocida como la Concachampions, y el LA Galaxy se adueñó de ambas cosas.
Con goles de Marco Reus y Joseph Paintsil el cuadro angelino se impuso 2-1 al Orlando City, cuyo gol del honor marcó Martín Ojeda.
Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV
Apenas al minuto 9 el Galaxy se puso arriba en el marcador, por conducto del alemán, quien finiquitó un contragolpe rematando desde el borde del área chica con la pierna izquierda.
No hubo más llegadas claras para el Galaxy en el primer tiempo, mismo en el que se dedicaron a soportar los embates de los de Orlando, quienes no pudieron perforar la meta defendida por Novak Micovic.
Para la segunda mitad, el Galaxy recibió una mala noticia: Marco Reus no pudo continuar en el juego, al minuto 55 pagó los estragos de la batalla y pidió su cambio. El DT Greg Vanney, incrédulo, tuvo que dar ingreso a Julián Aude.
5 minutos más tarde, Orlando tuvo su justo premio a la insistencia, cuando Martín Ojeda conectó de volea un centro de Iván Angulo que la defensa no pudo controlar y rebotó un par de veces en el área antes de la definición.
Con los cartones emparejados y con Reus ya en la banca, el Galaxy necesitaba un nuevo héroe que les diera el boleto a la Concachampions e hiciera olvidar a su afición la desastrosa campaña que están teniendo en la MLS. Ese héroe apareció al 67, cuando Joseph Paintsil sacó un riflazo desde los linderos del área grande para vencer a Pedro Gallese y darles nuevamente la ventaja a los angelinos.
Orlando City intentó hasta el último momento reponerse y empatar el juego para definir desde el punto penal, sin embargo, no lograron su cometido y el Galaxy se quedó con el anhelado pase al torneo regional.
Sigue leyendo:
· Seattle Sounders golean al Inter Miami y frustran a Messi en la final de la Leagues Cup
· LA Galaxy falla a la hora buena y Seattle Sounders enfrentará a Messi en la final de la Leagues Cup
· La Leagues Cup podría jugarse en México y Estados Unidos en 2026