Suspenden a Luis Suárez 3 partidos en la MLS por escupitajo

Luis Suárez recibió una sanción de tres partidos debido a los incidentes en la final de la Leagues Cup, que incluyó un escupitajo a un miembro del Seattle Sounders.

“Suárez cumplirá la suspensión de tres partidos el 13 de septiembre (contra Charlotte FC), el 16 de septiembre (contra Seattle Sounders FC) y el 20 de septiembre (contra D.C. United)”, informó la MLS en un comunicado.

Suárez quedó involucrado en una disputa con Steven Lenhart, del cuerpo técnico de Seattle, y las imágenes se volvieron virales tras el escupitajo y persecución del uruguayo del Inter Miami a un futbolista del Sounders.

Los tres partidos que se perderá Suárez serán parte de la ronda regular y no influirá en su participación en la postemporada.

Esta sanción de Suárez se suma a la suspensión por seis partidos que se aplicará en la siguiente edición de la Leagues Cup, si permanece en el Inter Miami.

Luis Suárez 🇺🇾 había sido suspendido por 6 partidos de la Leagues Cup por escupir a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders. Ahora, la MLS le aplicó una sanción de 3 cotejos.pic.twitter.com/1zHOnnPA3k — VSports Team (@VSportsTM) September 8, 2025

Steven Lenhart recibe dura sanción de la MLS

El miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders no podrá estar con el equipo dentro del campo de juego por el resto de la temporada 2025.

“Lenhart solo podrá estar en las zonas de asientos públicos durante los partidos de local del Seattle Sounders FC y no podrá estar en el terreno de juego ni cerca de él, ni en los vestuarios ni en sus alrededores, ni en el túnel. Su acceso se revisará de nuevo antes de la temporada 2026 de la MLS”, informó la liga mediante un comunicado.

Además, El Seattle Sounders FC ha sido multado con una cantidad no revelada por apropiación indebida de credenciales.

El Inter Miami está en el sexto puesto de la Conferencia Este de la MLS con apenas cuatro puntos de ventaja sobre los puestos eliminatorios.

Al equipo de Javier Mascherano le restan nueve partidos de la fase regular siendo el equipo con menos partidos disputados luego de jugar la Leagues Cup y Mundial de Clubes.

