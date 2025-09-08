Pese a eliminación del Mundial, ratifican a DT de Perú en su cargo, al menos hasta noviembre

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que Óscar Ibáñez se mantenga al frente de la Selección Peruana al menos hasta los amistosos internacionales de noviembre. La confirmación llega después de la eliminación rumbo al Mundial 2026, en medio de un contexto de incertidumbre sobre el futuro del banquillo.

El entrenador interino reveló que fue el presidente de la FPF, Agustín Lozano, quien le pidió que continúe en el cargo y, junto a su comando técnico, aceptó el reto para dar estabilidad en la transición hacia el nuevo ciclo clasificatorio.

En conferencia de prensa, Óscar Ibáñez detalló la conversación que sostuvo con la dirigencia antes del partido frente a Uruguay:

“Previo al partido contra Uruguay, tuvimos una reunión con el presidente Agustín Lozano y nos pidió que continuemos hasta los próximos partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí”, señaló el DT.

"EL PRESIDENTE NOS PIDIÓ QUE CONTINUEMOS HASTA LOS AMISTOSOS DE NOVIEMBRE" 🇵🇪



▶ Óscar Ibáñez sobre su permanente al frente de la Selección de Perú tras no lograr la clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA. #EliminatoriasEnDSPORTS



🎙 #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/86UciH25Ce — DSPORTS (@DSports) September 8, 2025

Asimismo, destacó la mejora que mostró la selección en la recta final de las Eliminatorias:

“Si estos últimos cinco partidos hubieran sido los primeros de las Eliminatorias, estaríamos quintos en la tabla. Y si mañana ganamos, haríamos 8 puntos de 18, con lo cual tendríamos el mismo puntaje que Paraguay, que clasificó al Mundial”, agregó.

La FPF ya confirmó que la Selección Peruana disputará dos amistosos internacionales en noviembre y será con Ibañez como entrenador, contra Rusia y contra Chile.

Estos encuentros servirán como preparación para evaluar al plantel y probar variantes, pero ya pensando en un proyecto rumbo al Mundial 2030.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Peruanos explotan contra el arbitraje tras polémica derrota en Venezuela

· Fallece Hugo Sotil, legendario jugador peruano del FC Barcelona; el club catalán envió sus condolencias

· Salomón Rondón no pudo contener las lágrimas en un momento clave de las eliminatorias sudamericanas