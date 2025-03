Peruanos explotan contra el arbitraje tras polémica derrota en Venezuela

El partido entre Venezuela y Perú, clasificatorio de Conmebol para el Mundial del 2026 dejó mucha polémica y diversas inconformidades de los visitantes, quienes arremetieron contra la terna arbitral por proceder de un país con el que pelean un puesto de repesca, lo que, argumentaron, desembocó en varias jugadas en las que salieron perjudicados.

La primera polémica fue con la marcación del penal que anotó Salomón Rondón y que selló el resultado, ya que aficionados alegaron que fue dudoso, en una jugada en la que el zaguero Garcés jugó el balón, pero el silbante Cristian Garay decretó que antes hizo contacto con el delantero del Pachuca.

Posteriormente vino el gol del empate de Perú, con un remate de cabeza de Bryan Reyna que perforó la meta defendida por Romo; sin embargo, el árbitro lo anuló tras revisar el VAR y considerar que después del testarazo hubo una mano sancionable del mismo jugador.

Para la segunda mitad hubo dos jugadas más que reclamaron los blanquirrojos y que no se revisaron en el VAR, la primera fue un supuesto jalón a Paolo Guerrero dentro del área y la segunda una mano en el área de Venezuela, lo que pudieron ser dos penales a favor para los peruanos

Los reclamos del equipo

El propio Paolo Guerrero fue quien alzó la voz para expresar su sentir condenar la actuación de la tripleta arbitral, así como su designación para el partido.

“Somos cojudos, somos cojudos. No me puede poner una terna chilena. Tiene que poner argentinos o uruguayos, no me pongan chilenos, no me jodas“. Dijo el delantero de Perú.

Por su parte, más mesurado, el DT interino del combinado inca Óscar Ibañez, también expresó su opinión.

“Lamentablemente el penal trastocó todo”, dijo, asegurando que la decisión echó a perder la estrategia de su equipo. “Creo que el primer tiempo podíamos haber jugado un poco más, pero bueno…”, complementó.

“Estos muchachos merecen una mejor foto, así que hay que seguir peleando e ir a los próximos partidos. Tenemos dos meses para trabajar distintas cuestiones y preparar los dos partidos que vienen”, anticipó.

Con este resultado, la selección venezolana local rompió su racha sin triunfos y sumó tres puntos hasta llegar a 15, con lo que avanzó hasta el séptimo puesto de la clasificación, que da derecho a jugar una repesca.

La Bicolor, por su parte, se mantuvo en el noveno lugar de la tabla, con 10 unidades, cuando pudo ascender hasta el lugar 8 y quedarse a un punto de la posición que otorga un boleto para repesca respesca, en caso de que hubieran ganado.

Chile está empatado con Perú en puntos en las eliminatorias de Conmebol, de ahí parte la molestia de Guerrero en la designación de la terna arbitral.

La opinión de la prensa peruana

Pero no solo en el interior de la bicolor hubo molestia por todo esto, ya que los medios de comunicación principales en el país criticaron el trabajo del silbante y sus auxiliares por sus decisiones en las jugadas ya mencionadas.

El diario Depor calificó de “desastrosa” la actuación del colegiado, tras señalar en su crónica que en el encuentro se produjo un “terrible manejo del árbitro y manejo del VAR”.

“Perú pierde y ya es casi imposible ir al Mundial”, lamentó.

El también deportivo Ovación manifestó su “bronca” por el resultado del encuentro y aseguró que “Perú cayó ante Venezuela con un pésimo arbitraje y el Mundial se aleja cada vez más”.

Tras calificar de “inefable” a Garay, reseñó que al término del encuentro disputado en Maturín “los rostros de los jugadores peruanos se llenaron de bronca e indignación”, algo que consideró que “era lógico y comprensible”.

“Los dirigidos por Óscar Ibáñez consideraron que este juez Garay los perjudicó en esta derrota (1-0) que sufrieron ante Venezuela, que prácticamente los aleja en la pelea por el repechaje al Mundial”, acotó.

El diario popular Trome comentó, por su parte, que la selección peruana “cayó en un partido arduamente disputado, con un polémico arbitraje del chileno Garay y quedó a cinco puntos de los ‘llaneros’ con cuatro jornadas por disputarse”.

El portal de la emisora RPP destacó, por su parte, que la prensa chilena también comentó el “polémico” arbitraje de Garay y afirmó que el colegiado “se encuentra en la mira tras sus cuestionados fallos” en el Perú-Venezuela.

El diario El Comercio también señaló que “la selección peruana salió del estadio Maturín con una derrota que ha golpeado duro por las polémicas en torno al arbitraje del chileno Cristian Garay”.

*Con información de EFE.

