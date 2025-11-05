Luis Suárez perdió la cabeza de nuevo y la MLS lo suspende por patada al hondureño Andy Najar

El delantero uruguayo Luis Suárez nuevamente perdió la cabeza y se perderá el duelo definitivo de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) contra el Nashville SC como resultado de la suspensión que le aplicó la Liga por proferirle una patada al hondureño Andy Najar del equipo del estado de Tennessee.

Sin duda una baja sensible para el Inter Miami, que se encuentra metido en serios problemas después de caer derrotados el pasado fin de semana 2-1 en casa de Nashville y donde el uruguayo volvió a las andadas que tanto le han costado en su carrera profesional.

Luis Suarez will be suspended for the final game of the MLS Cup Playoff Round One series against Nashville SC on Saturday, sources confirmed to ESPN's @lizzy_becherano. pic.twitter.com/bGzE6FMPIK — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2025

No tenía mucho tiempo que Suárez se había visto inmerso en otro problema de indisciplina cuando escupió en el rostro a un asistente del cuerpo técnico del Seattle Sounders cuando el cuadro del estado de Washington los derrotó en la final de la Laegues Cup.

En esa ocasión fue sancionado con seis partidos de suspensión y ahora en esta ocasión, además de la suspensión, también fue multado económicamente, pero sin revelarse el monto de la sanción, pero seguramente golpeó la cartera de este polémico delantero uruguayo que en su carrera siempre ha estado rodeado de este tipo de sucesos violentos.

La sanción

De esta forma y después de que el Comité Disciplinario de la MLS analizó la acción donde fue reportado Luis Suárez, determinó la suspensión de un partido del delantero charrúa bajo los siguientes argumentos::“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido y multado con una cantidad no revelada bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario al delantero de Inter Miami CF Luis Suárez, por un partido bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario por conducta violenta”, indicaron en un comunicado.

Dicha sanción fue producto de la siguiente acción en el minuto 71 cuando Luis Suárez aplicó una patada al hondureño Andy Najar en una jugada ofensiva de Miami dentro del área, cuando el delantero sudamericano se movió en diagonal y después de ganar la posición dio una patada con la pierna derecha para golpear la zona íntima del centroamericano.

El hondureño cayó al césped evidentemente adolorido, mientras que el silbante no se percató de la acción y Suárez se libró inclusive de una amonestación, pero después de revisar las acciones de este encuentro, el Comité Directivo de la MLS decidió actuar de oficio y aplicarle la suspensión de un encuentro.

La trascendencia negativa de la suspensión

Quizá en otros momentos Luis Suárez se habría librado de esta pillería y estaría considerado para el juego definitivo el próximo sábado 8 de noviembre, pero la MLS tiene identificadas ciertas jugadas y en este caso el fin de semana pasada con la victoria 2-1 de Nashville sobre Inter Miami, la realidad es que el asunto está muy comprometido para las Garzas y mucho más sin Luis Suárez.

Inter Miami se quejó de la suspensión a Suárez

Inter Miami al ser sancionado una de sus principales figuras no iba a quedarse cruzado de manos, sino que, por el contrario, la directiva publicó en su cuenta oficial de X un comunicado oficial donde establecen su respeto por la sanción al jugador, pero al mismo tiempo mostraron su inconformidad por el hecho que afecta sus intereses deportivos.

Entre los argumentos del cuadro de las Garzas, resaltaron que la sanción establece un precedente negativo, sobre todo porque la jugada había sido revisada por el VAR en el encuentro del pasado domingo y no recibió ninguna sanción.

La sanción a Luis Suárez es la tercera en el fútbol estadounidense, donde la primera fue una multa a finales del mes de febrero por una violación a la política de la MLS en el uso de las manos hacia cara o cabeza y cuello de un adversario durante el juego contra el NY City FC

Inter Miami CF statement on Luis Suárez one game suspension.



Details: https://t.co/VmHkVHOePR pic.twitter.com/JYsvQsvsZM — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 5, 2025

La segunda fue el escupitajo que le costó seis partidos contra un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders en el polémico final del juego donde la escuadra local se alzó con la victoria y generó la ira de los jugadores del conjunto de la Florida.

